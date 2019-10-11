24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  2. انتشار المخدرات و"القرقوبي" يقلق جمعيات بفاس (5.00)

  3. الدنمارك تعتزم تطبيق التفتيش على حدود السويد (5.00)

  4. لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن (5.00)

  5. حجز آلاف شواحن الهواتف المحمولة بميناء طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سراج يناشد المحسنين

سراج يناشد المحسنين

الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 08:13

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.