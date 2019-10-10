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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تسليم السلط في وزارة العدل

تسليم السلط في وزارة العدل

الخميس 10 أكتوبر 2019 - 14:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد جلال الخميس 10 أكتوبر 2019 - 14:44
أين الكفاءات ؟ مفتش بوزارة التعليم تقلد منصب وزارة الوظيفة دون نتائج إيجابية تذكر ،وعين مرة أخرى لقطاع العدل الذي يحتاج فعلا لكفاءة حقيقية مثل الوزير السابق في عهد المرحوم الحسن الثاني المشيشي الذي نجح في تدبير قطاع العدل لكن حورب من قبل اللوبي الفاسد.
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2 - Lboudi الخميس 10 أكتوبر 2019 - 14:46
ذهب أوجار و جاء بن عبد القادر و البودي مازال في مكانه يشقلب في الزباءن.
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3 - immad الخميس 10 أكتوبر 2019 - 14:50
مرارة مغادرة الكرسي والخروج من الجنة ....صعبة جدااا
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