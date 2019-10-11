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كُتّاب وآراء
الجنس قبل الزواج
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - القنيطري الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:39
Cet individu ne sait pas ce que c’est la virginité de l’homme en Occident !!! Un jeune homme occidental vierge ou puceau c’est un homme occidental non circoncis , le jeune occidental puceau " vierge " est incapable de dépuceler une fille vierge et si il essaye il va s’arracher la peau et pleurer comme un enfant pour décalotter son punis il doit pratiquer la sexualité avec des prostituées plusieurs rapports. à partir de ce problèmes chez l’homme occidental, les occidentaux ont banni la virginité de la femme et libérée la sexualité. Cet individu ignore l’histoire de la sexualité chez ses maîtres occidentaux
2 - امازيغ سوسي الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:42
اليس هناك ما يناقش الا الجنس ؟ انا ساطرح سؤالا كيف لشخص ان يترك اجرة 30 مليون شهريا من اجل منصب وزاري ب 3 او 4 ملايين شهريا ؟ وهي حالة وزيرة في حكومة العثماني المعدلة .
3 - said الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:42
تبارك الله عليكوم ساليتو مع الرشوا سليتو مع التعليم سليتو مع الصحه سليتو مشكل الهجره سليتو تشغيل ساليتو مع المخدرات او مه الفساد بقا ليكوم غير تكلمو علا تشريع علاقات خارج جواج او تمكين مفسيدين او المفسيدات من الاجهاض اودي اشنو غنقول قباح الله واسعيكوم فهاد النهار الجمعه زمره ذيال منحليل اخلقياااان
4 - الدن ابو يوسف الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:51
هل الجنس هو الموضوع الوحيد الذي ييتناوله المغاربة اظن ان هناك مواضيع اخرى اولى بالنقاش الصحة التعليم القضاء والتي تعتبر مفاتيح التنمية لبلدنا الحبيب
5 - بوحاطي الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:58
هناك من يدعوا و يوجاهر بالزنا علانية ما كان ان يسلط عليهم الضوء و اعطاءهم الفرصة اغلبهم علمانيون
6 - capitanos الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:59
أنا لا ألوم أبناء الجنس خارج الزواج عن حديتهم عن هذا الموضوع لكننا نرفض تسويقكم لوجهة نظرهم و محاولة دفع المجتمع للتطبيع مع أفكارهم
7 - عبد الرحيم مستور الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 11:59
البكارة لم يخلقها الله عبثا؟ لم الابتعاد الفكر و العقل السليم. لم خلق الله البكارة عند المرأة ؟ كفانا من التغريب و يجب العودة الى الفكر الاسلامي الواسع الذي تطرق لكل المشاكل جنسية و قدم لها حلولا لا تخطر على البال..مأساة البعض عندنا ان افق تفكيرهم ضيق جدا و انغلاقي محض اذ يعتمد على مرجعيات فكرية خاطئة..ثم انها مواضيع مرتبطة بسياقات خارجية لا علاقة لها بالمجتمع المغربي..يحاولون نقل مسائل من مجتمع ضال (عقلانيا) تعداد سكانه 56 مليون 70 °/° من العجزة و الباقي مثليين و سحاقيات لا يرغبن في الولادة و او تكوين اسرة او مجتمع و هو مجتمع منحل عنيف جدا لم تعد فيه اية قيمة او اخلاق ابدا، السؤال: ذاك مجتمع ضال (عقلانيا) انحل تماما و ما لنا نحن؟ علين الانكباب بعقلية مغربية اسلامية على مشاكلنا.ثمة مجتمعات لائكية ملحدة لا تعترف باية حدود اللهم عبادة الفلوس و ترى النساء عاريات يعرضن لحمهن للجميع..و حين يقال لهن علاش فقط النساء؟ بعد تردد يصرحن بالحقيقة المخفية اي ان الامر غير طبيعي و فيه تسليع لجسد للنساء..من هنا العنف ضد النساء عندهم المسكوت عنه اذ تموت 300 امرأة جراء ذلك.و ما يقع في اماكن العمل فحدث و
8 - A Mr Dyalmi Abdessamaf الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:02
Monsieur Dyalmi
Je vous salue avec respect, je suis ému de vous revoir après 42 ans .
Vous étiez mon professeur de philosophie au lycée My. Abdellah à Casablanca en Classe de terminale sciences mathématiques en 1977.Vous m’avez fait aimer la pholo
j’ai fait un doctorat de mathématiques et suis agrégé en mathématiques et professeur. universitaire en France parallèlement, j’ai étudié l’épistémologie
à l’université de Toulouse le Mirail
Je ne vous ai jamais oublié
Le premier cours vous nous avez demandé si on voulait étudier la philo ou faire le programme de terminale..!!!! Longtemps après j’ai compris la nuance d’une telle proposition et j’ai appris que vous étiez persécuté à cette époque dans un contexte politique du Maroc qu’on qualifiait pudiquement des années de plomb
Longue vie à vous
Je vous salue avec respect, je suis ému de vous revoir après 42 ans .
Vous étiez mon professeur de philosophie au lycée My. Abdellah à Casablanca en Classe de terminale sciences mathématiques en 1977.Vous m’avez fait aimer la pholo
j’ai fait un doctorat de mathématiques et suis agrégé en mathématiques et professeur. universitaire en France parallèlement, j’ai étudié l’épistémologie
à l’université de Toulouse le Mirail
Je ne vous ai jamais oublié
Le premier cours vous nous avez demandé si on voulait étudier la philo ou faire le programme de terminale..!!!! Longtemps après j’ai compris la nuance d’une telle proposition et j’ai appris que vous étiez persécuté à cette époque dans un contexte politique du Maroc qu’on qualifiait pudiquement des années de plomb
Longue vie à vous
9 - انا الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:05
"الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك" سالينا مكاين لا نقاش ولا ..... نقطة نهاية
10 - رضوان الداودي الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:06
يا اخي قيل الاسلام كان من عرف عند العرب العذرية وكان تعدد زواجات أيضا قبل الاسلام ام الاسلام عندما جاء حرم الجنس على الجنسين وحدد عدد زوجات لا تلفقو الاسلام ما لم يأتي به
11 - عبده/ الرباط الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:10
... و نعم علماء الاجتماع و الاكاديميين...!!!
12 - طاريق الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:11
ماذا تريدون تشجيع الزنى ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلن بها
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