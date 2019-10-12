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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جمهور وجدة وأداء المنتخب

جمهور وجدة وأداء المنتخب

السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صابر عبد الصبور السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:26
الكلفة اكثر من الفرجة هي عنوان أداء الفريق الوطني لكرة القدم. فلنستثمر فائض الكلفة المادية في بناء وتشييد ملاعب القرب افضل .
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2 - ادم السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:47
شكرا للجمهور الوجدي على مساعدته ومساندته للمنتخب الوطني في ملعب وجدة الشرفي في غياب الاداء المشرف التشكيلة.اللهم بعض العناصر من البطولة الوطنية.بخصوص التصريح الصحفي للمدرب عقب المباراة اظن انه جانب الصواب لان اللاعب المحلي اعطى احسن من الاجنبي رغم انها المباراة الأولى له.اللياقة البدنية كانت حاضرة عند المحلي اكثر من المحترف.
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