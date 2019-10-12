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كُتّاب وآراء
بنخطاب والتعديل الحكومي
السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - التقنيات الحديثة عرات الفساد السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:26
حتى حاجة ماغدي تتبدل في المغرب والشعب فاق وعاق وما بقاش تيرظع صبعو.
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