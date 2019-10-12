24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/10/2019
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟ (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هدم حي النوايل بسلا
السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - امين السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:44
ههه نضتو زوجتو ولادكم باش يستافدوا. كديروا لماشكيل أو كتبغيو المخزن يدير ليكم الحل
2 - احمد السبت 12 أكتوبر 2019 - 14:57
الدولة ارتكبت اخطاء كبيرة ومتعددة وفي كل الاحياء و في كل المدن ولايجب معالجة هذه الاخطاء على حساب المواطن لوحده في الماضي الدولة سمحت بالبناء العشوائي عبر فكرة غير دور مع المقدم والقائد وسير تبني ماكاينش اللي يدوي معاك وذلك عبر مدة طويلة حي التقدم في جانبه العشوائي مثلا في الرباط العاصمة بعض الازقةلايمكن ان تتسع لشخصين لابد ان يسير واحد خلف الاخر اما اذا كانت جنازة فتمبقيتي انت والميت اما الاسعاف او المطافئ غير نساهم نهائيا مثل هذه الاحياء وغيرها كثير في باقي المدن يجب القضاء عليها بسياسة سكنية طويلة الامد وليس بالهدم المباغث وارسال المواطن لبناء عشوائي في جهة اخرى سيصبح مشكلة في المستقبل
3 - متابع السبت 12 أكتوبر 2019 - 15:10
انا كموظف و الله ما كرهت ناخد بقعة أو شقة بثمن تفضيلي....... و حياتنا كاملة قروض...ناس عمرهم خلصو لا ناس لا ضوء لا ضريبة و باغيين شقة لكل فرد أو بقعة لكل فرد و في نفس الموقع ......
لا يجب محاباة مثل هؤلاء كان عندك 20 متر مربع نعطيوك 20 متر مربع أو لا كنتي ساكن في بيت نعطيوك بيت
لا يجب محاباة مثل هؤلاء كان عندك 20 متر مربع نعطيوك 20 متر مربع أو لا كنتي ساكن في بيت نعطيوك بيت
4 - 3ti tarir السبت 12 أكتوبر 2019 - 15:10
دمروا وريبو داكشي فاش حادقين ديما المساكن و الدراوش هما اللي ضحية. تلقا المسؤولين على داكشي بغاو غير ابنيو شي مشاريع على ظهر المساكين
تعليق غير لائق
-10
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4