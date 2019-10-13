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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تحرير الملك العام بالبيضاء

تحرير الملك العام بالبيضاء

الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حداوي مغربي مغربي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:09
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم....هذه نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها الخاوية..و العام زين...يا ربي الطف بنا...
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6
2 - مغربي من الريف الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:09
العقبة ان شاء الله لساحة جامع الهدى بلقبيبات بالرباط
تمر بعض المرات القوات المساعدة مع مسؤول من المقاطعة يقومون باخلاء الساحة ويذهبون وبعد ربع ساعة يرجع الفراشة الى الساحة لانهم يعرفون ان هذه العملية من اجل اعطاء للمواطن الذي يسكن هناك ان السلطات تقوم بالواجب ولكن الواجب هو إخلاء الساحة والرجوع بعد ذلك للتاكد من ذلك.
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10
3 - كريط الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:20
شعب يحب الفوضى والكسل كراريس وعربات مجرورة بواسطة الحمير في كل مكان وسخ وذباب وكلاب ضالة تختلط مع الخضر والفواكه فعلا انه عهد النكسة بامتياز تقهقر وتراجع في جميع المجالات
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26
4 - Anas fes الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:26
حياتكم ضيعتمونها غي التشمكير و لعب الكرة غي الأزقة و القوالب . الآن تأ تون لسيطرة على الملك العام بدعوة الرزق على آلله. يجب طرد هؤلاء الى القرية لأن هناك خصاص في يد العاملة
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16
5 - ابو مروة-ج-ن الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:33
الله يكون في عون الجميع فالمعيشة صارت مرة صعبة لعامة الناس و السلطات ايضا في ورطة و محك صعب امام المواطنين و الاطفال...ما بين الفوضى و عيش البسطاء؟ ما العمل؟ واش شي حل انساني يراعي كرامة الناس؟
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-6
6 - البحر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:39
مسكين داك الطفل هبلوه بالغوات المشكل فينا العرب نهضرو كلش في نفس الوقت و كلش يغوت ما تفهم والو ...المهم نقول للمسؤولين فين هو البديل للهؤلاء الباعة ..80%في المغرب خدامين في الكحل لا تقاعد لا مساعدات اجتماعية قولي كيفاش هذاك طفل والد المسكين يشوف أن باه قرا و خرج يخدم في الزنقة و جا المسؤول طردو و ما عطاوهش البديل و يجي مسؤول آخر يقولك علاش شباب راه تحرك و ترمي روحها في البحر راه بسببكم هجرنا
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-11
7 - عقلاني الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:43
غير خليونا نحتل الشارع العام ونعملوا الفوضى وملي جي المخزن يحرر الشارع ينوضوا يقولوا احنا ضايعين
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13
8 - rachid الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:46
je suis totalement avec on a marre du désordre des
agressions et de la saleté
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10
9 - تحرير الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:48
20 عام وهوما مستعمرين الطرطوار والطريق ولاو تيخليو السلعة بالليل بحال الا شارين الارض وشافرين الضو من الاعمدة ودارو فلوس صحيحة والا هضرتي معاهم توحل.اتمنى ان ينظم المغاربة حملة لمقاطعة جميع الفراشة والكرارس حتى نحرر بلادنا
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18
10 - marocaine الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:51
و افينكوم ا مسؤولين ديال تمارة . وااااااااااا راه هاد شي طلع لينا فراسنا انا شخصيا و الله إلا صوت مازال على هادو
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5
11 - ملاحظ الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:53
هذا ما عاينته في عدة مناسبات في حي من أحياء مدينة طنجة .. تحرير الملك العام يطبق في حق العجزة والضعفاء والمساكين!! ولا يطبق في حق الآخرين وخصوصا منهم مستهلكي الحشيش
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0
12 - diaz med الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:56
" باش غادي اعيشو هاذ الوليدات؟" اسطوانة قدييمة.لابد من اخلاء الملك.العمومي.شوهتو البلاد.الوسخ ،الزحام،العنترية،عدم اداء الضراءب الخ...
لي بغا البيع والشراء اعمل القوانين ديالو.والا كلنا غادي نديرو كروسة.
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10
13 - الاستاذ الجامعي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:57
المغاربة يعشقون العيش في الفوضى
عندما لا تتدخل الدولة و تعم الفوضى، يقوم المواطن بطلب تدخل الدولة
و عندما تتدخل الدولة لاصلاح الامور تولي تسمع حياتنا مشات شكون غيعيش وووو
الفقير مسكين كاع مكيدير الحس، الباعة المتجولين اغلبهم لهم سوابق قضائية، و يسيطرون بشكل همجي على المكان و يتركون مخلفاتهم من ازبال و خنز ووو
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12
14 - omar الأحد 13 أكتوبر 2019 - 13:57
نحن ايضا بسلا الجديدة نعاني من مشكل الاسواق العشوائية و لا سيما بشارع الحسن الثاني و بالقرب من اقامات فاخرة بحيث لا نجد حتى مكانا لركن السيارة او حتى المرور و لا نفهم هل هناك تواطؤ من طرف السلطات ام ماذا .!!!
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