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كُتّاب وآراء
حقيقة "مول الشاقور" المنقّب
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - نفس القصة في المحمدية الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:00
مرة سنة 2017 في مدينة المحمدية لاقت اشاعة انتشارا غير مسبوق على مجرم * صاحب التريبورتور * تنطبق عليه القصة التي رواها المتدخل التالث وفي نهاية المطاف تبين ان القصة من صنع خيال بعض بنوا جلدتنا .
صحيح المغاربة ملوك الاشاعة بدون منازع .
صحيح المغاربة ملوك الاشاعة بدون منازع .
2 - OUSSAMA الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:27
نعم يا سادة بسبب سفيه أطلق إشاعة مول الشاقور قاتل النساء أانتشر الخوف و الرعب وسط الساكنة رغم تكذيب المديرية العامة للأمن الوطني و أعتقال دلك التافه الدي أراد تحقيق البوز بأي طريقة كانت هدا هو يوتيوب المغربي نشر التخلف و الجهل و المواضيع السفيهة
3 - بلطجية مسخرين لخلق البلبلة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:37
هناك بلطجية يريدون خلق الرعب وسط المواطنين بهذه الإشاعات. لضرب السياحة. وعلى المواطنين أن يتجندوا ويتعاونوا لفضح مثل هذه الأمور.
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