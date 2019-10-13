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كُتّاب وآراء
أم ترمي أطفالها من عمارة
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
2 - bouje qui bouje الأحد 13 أكتوبر 2019 - 17:55
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اننا نسعاك الالطاف الخافية
3 - mrym الأحد 13 أكتوبر 2019 - 17:58
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. الله يرد بينا و صافي و العلم عند الله علاش دارت هادشي .. انا كان يحسابلي غير كدوب فالصراحة متييقتش يقدر توصل بالإنسان يلوح ولادو من السطح !! العلم عند الله اش كاين .. الله يصبح حالنا
4 - صاحب القلم الأحمر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:07
لا يمكن أن تكون هذه السيدة طبيعية ولكن الله وحده هو العالم بماجرى
5 - مواطن الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:07
لا حول ولا قوة الا بالله . هادشي مبقاش كيعجب كل يوم حادثة
6 - اوبلقاسم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:08
انا لله وانا اليه راجعون نسال الله الشفاء العاجل لهؤلاء الاطفال
عش رجبا ترى عجبا
اولله ان هذا لمن العجب العجاب
كيف يعقل انا الام وهي مصدر الحنان بالنسبة لاطفال ان تقوم بمثل هذه الافعال هناك شيء لايعلمه الا الله كما قال الشاهد
نسال الله السلامة والعافية
عش رجبا ترى عجبا
اولله ان هذا لمن العجب العجاب
كيف يعقل انا الام وهي مصدر الحنان بالنسبة لاطفال ان تقوم بمثل هذه الافعال هناك شيء لايعلمه الا الله كما قال الشاهد
نسال الله السلامة والعافية
7 - الاسرة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:08
لا ينتبه المراه الا إذا حدثت مصيبة أما قبل فهو لا يكترث اطلاقا.
8 - خليلوفيتش الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:13
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كلام معقول و لا داعي للقيل و القال
9 - منافق الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:17
اولا نتمناو السلامة للاطفال الصغار والعقاب الشديد للام من اجل محاولة القتل العمد ل3 اطفال ابرياء اما بالنسبة لهادا الشخص في التعليق لم نفهم منه شيءا .يدكر
تعليق غير لائق
-34
10 - لك الله يا وطني الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:26
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
11 - كريم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:42
بنادم همه الوحيد هو الجنس. و تلقاها علاش ولدات هاد الدراري. متلا بش يخدمو عليها.
12 - mjalwake fnew york الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:44
75 % des marocains ont des maladies mentaux quand tu les voit ils te parait normal mais c,est le contraire.
13 - استغفر الغفور الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:51
اظن ان هذه الام المسكينة تعاني من الاكتئاب و السبب زوجها الذي و الله اعلم سبب لها ضغوطات نفسية كبيرة.ايها الازواج اتقوا الله في نساءكم و لا تحملنهن ما لا طاقة لهن
14 - احمد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:58
اسف جدا لما وصل به الحمق والتهور واللامبالات والجهل والامية لام سمحت في امومتها لتقصف بفلدات كبدها من النافدة الى الرصيف مما يؤ كد ان هده الام غير صالحة لان تكون في المجتمع لانها اصبحت تهدده وعليه فمكانها السجن او مستشفى الامراض العقلية بسبب واحد هو اعتداؤها على صغارها بدون موجب حق متمنيا من المجتمع المدني مد يد المساعدة للصغار الابرياء لايوائهم في احد المؤسسات المكلفة بالايتام.
15 - تربية الابناء الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:01
تربية الابناء في يومنا هدا اصبح امرا متعبا .
السبب الاول غزو تقافة الغرب حيت ان الزوحة لا تتحمل السهر و الطبخ و الكنس و العناية بالاطفال ملبس مأكل مشرب تمريض
السبب التاني جيل اليوم يعرف حركة كتيرة و يصعب التعامل معهم
بغض الامهات يتركون اطفالهم يدمنون على الهواتف الدكية وهم بهده الفعلة يعتقدون انهم يقومون بشيء حيد لكن يربون كفل بدون شخصية و مريض بالتوحد فلا يستمع لكلام امه و لا لكلام ابيه و تجده عصبي المهم الله يكون في عون كل زوجة تسهر على تربية ابناءها وكدا الزوج الدي يسهر مع زوجته على تربية الابناء
السبب الاول غزو تقافة الغرب حيت ان الزوحة لا تتحمل السهر و الطبخ و الكنس و العناية بالاطفال ملبس مأكل مشرب تمريض
السبب التاني جيل اليوم يعرف حركة كتيرة و يصعب التعامل معهم
بغض الامهات يتركون اطفالهم يدمنون على الهواتف الدكية وهم بهده الفعلة يعتقدون انهم يقومون بشيء حيد لكن يربون كفل بدون شخصية و مريض بالتوحد فلا يستمع لكلام امه و لا لكلام ابيه و تجده عصبي المهم الله يكون في عون كل زوجة تسهر على تربية ابناءها وكدا الزوج الدي يسهر مع زوجته على تربية الابناء
16 - mansour الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:03
الجريمة تدل على نفسية الشعوب, شعب البيضاء تخرب...
على المسؤولين التفكير بجدية حول نفسية المغاربة...
هاته المراة اختنا واجرمت وتبقى اختنا ...
الضغوط النفسية كثيرة
على المسؤولين التفكير بجدية حول نفسية المغاربة...
هاته المراة اختنا واجرمت وتبقى اختنا ...
الضغوط النفسية كثيرة
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