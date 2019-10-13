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كُتّاب وآراء
أخنوش يرد على العثماني
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ياسمين الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:44
خطاب واضح وصريح للسيد عزيز أخنوش وقيادة الأحرار ، المهم اليوم هو تنمية بلادنا والمساهمة في ذلك من خلال العمل الجاد لا سواء داخل الحكومة أو داخل هياكل الحزب، الوطن الذي يهمهم لا المناصب والكراسي، بالتوفيق للأحرار
تعليق غير لائق
-65
2 - الياس الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:46
خاص العثماني اعرف قدرو.. و ميحطش راسو في مواقف بايخة
تعليق غير لائق
-45
3 - hamza الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:51
حزب التجمع الوطني للاحرار منذ تولي عزيز اخنوش رئاسته كسر كل القيود و الارتباطات التي كان يعرفها و اصبح حزب نشيط على مدار السنة مع مختلف الفئات و في جميع انحاء المغرب
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-55
4 - شيشاوي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:52
ءانت هو سباب الغلاء لوصلنا ليه محطاكر سوق البترول والغاز شعل فيه العافية حيتاش مكاين لحاسبك او دابا جاي دير حملة قبل الوقت ديالها وسير عاقو بكم
5 - حسام الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:54
السيد الوزير اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و محاربة التصحر في ورززات و زاكورة، لولا السيد الوزير لما كان الوزيز وزيرا، السيد عزيز خنوش الرجل المناسب في المكان الغير مناسب لأنه يجب أن يكون رئيس الحكومة بمساعدة النحل الالكتروني
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-47
6 - محمد جلال الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:55
على ما أظن أن هؤلاء الوزراء عينوا لكي يخرجوا البلاد من الأزمة و يخدموا المواطنين، لكن وللأسف كل واحد ذهب إلى حاله من أجل نشر أفكارهم السياسية التي أكل عليها الدهر وشرب استعدادا للإنتخابات القادمة .
7 - غزلان الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:56
وسي العثماني ودخل سوق جواك وديها فحريرتك ولايحساب ليك اخنوش وحزبو حيط قصير وبغيتي تبورد راه متقدرش علينا وراه اللسان مفيه عظم راك كتقلب علينا وغادي تلقانا
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-38
8 - c dingue الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:58
Vous êtes pas les deux au gouvernement et au conseil des ministres c’est il y a un Problème entre vous deux comment. Vous pourriez gérer le pays. Un problème de gouvernance grave. C’est dingue
9 - amaghrabi الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:02
المرحلة المقبلة هي مرحلة الاحرارتحت قيادة كاريزمية جديدة لا ينازعه فيه احد من الأحزاب الوطنية التي جربها المغاربة وخاب ظنهم فيها وكانوا سببا لوصولنا الى حافة الهاوية.سؤال لاخواني المغاربة,من هو الزعيم الحزبي الذي يمكن ان ينافس الأستاذ عزيز اخنوش؟وهاهي بعض الأسماء التي ستنافسه "العثماني بنشماس لشكر العنصر بنعبدالله ساجد وو إضافة الى زعماء اليسار"هذا ما أعطاه الله حاليا ولا بد ان يختار الشعب المغربي واحدا منهم ولا مفر من ذلك,فان كان هناك شخص اخر اوشيئ اخر أتمنى من اخواني المغاربة ان يعلقوا ويتحفونني بما ربما اجهله.وحتى اذا طردنا هؤلاء كلهم فما هو الحل ولا شيئ الا الحل السلمي الذي يفيد الوطن ولا يضر وحدة وطننا
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-29
10 - mohajir الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:06
أنت تتهكم على المغاربة كلهم تمزج بين السلطة والمال وتكدس الملايير وتسخر نفودك من أجلها وهذا لا يوجد إلى في الدول المتخلفة .....،على الأقل العثماني لم يسرق ويراكم الثرواة مثلكم وهذا يكفيه شرفا ، أثمنى أن يتدخل لملك لمنع أصحاب المال من السياسة كما تفعل الدول المتحضرة لأن المال والسياسة وباء يقتل الأخضر واليابس
11 - سعيد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:10
اسي اخنوش عوض الحديث عن العثماني بهده الطريقة
شوف رأسك شنو درتي انت او فين وصلت بالشركات ديالك
الشعب يريد حال للمشاكل ديالو ماشي ديال الشخصيات السياسية
شوف رأسك شنو درتي انت او فين وصلت بالشركات ديالك
الشعب يريد حال للمشاكل ديالو ماشي ديال الشخصيات السياسية
12 - iwis iynass الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:30
ما يحز في النفس ان ممارستكم للسياسة افسدت ثقة الشعب فيكم حتى اصبح المواطن هو من يتحمل تبعات كل ما تمارسونه من تبادل الاتهامات دون فاءىدة تذكر
ليطرح السؤال العريض ماذا استفدنا منكم معشر السياسيين
ليطرح السؤال العريض ماذا استفدنا منكم معشر السياسيين
13 - صابر عبد الصبور الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:34
بالواضح والمفضوح فان الأحزاب السياسية التي في الأغلبية او المعارضة ابانت عن ضعفها الخطير امام التقنوقراط .لربما ستنتقل العدوى إلى المؤسستين التشريعيتين للمطالبة بتخصيص كوطا للتقنوقراط. فوداعا لمصطلحات الانتقال الديموقراطي ،والكتلة الديموقراطية او التاريخية،والاحزاب الإدارية في مقابل الأحزاب الوطنية. والبرامج الانتخابية والتقطيع الانتخابي وجدوى التصويت والمحاسبة......اننا نعيش بداية مرحلة نهاية السياسة بامتياز.
14 - Noha الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:47
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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