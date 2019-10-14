24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  2. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

  3. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  4. انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" (5.00)

  5. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شبيبة الأحرار بألمانيا

شبيبة الأحرار بألمانيا

الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:41

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - م المصطفى الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:59
أتساءل : ما الغرض من هذه اللقاءات الحزبية ما دامت الجالية المغربية ليست لها تمثيلية سياسية في البرلمان المغربي، وما دام الشباب المغربي بالمهجر مندمجا كل الاندماج في الوسط الأوروبي بما في ذلك سياسيا.
ما لا يجب نكرانه هو أن مغاربة العالم متشبثون بأصولهم المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - فريكل عزيز الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:22
مؤتمر للشباب لكن ديناصورات وشيوخ هم الذين يستحوذون على الخطابات والمنصات !!
على من تضحكون ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - مغربي من فرانكفورت الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:34
أغلب من حضروا ليسو من ألمانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - حمزة الروداني الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:43
حزب التجمع الوطني للٲحرار، هو حزب الكفاءات وحزب العمل والمعقول حزب حيوي يشتغل على مدار السنة و الشهر و الاسبوع و اليوم دائما متواجد في الميدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - نسيم الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:46
على الأحزاب السياسية الاقتداء بحزب التجمع. الوطني للأحرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.