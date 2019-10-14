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كُتّاب وآراء
شبيبة الأحرار بألمانيا
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - م المصطفى الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:59
أتساءل : ما الغرض من هذه اللقاءات الحزبية ما دامت الجالية المغربية ليست لها تمثيلية سياسية في البرلمان المغربي، وما دام الشباب المغربي بالمهجر مندمجا كل الاندماج في الوسط الأوروبي بما في ذلك سياسيا.
ما لا يجب نكرانه هو أن مغاربة العالم متشبثون بأصولهم المغربية.
ما لا يجب نكرانه هو أن مغاربة العالم متشبثون بأصولهم المغربية.
2 - فريكل عزيز الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:22
مؤتمر للشباب لكن ديناصورات وشيوخ هم الذين يستحوذون على الخطابات والمنصات !!
على من تضحكون ؟؟
على من تضحكون ؟؟
3 - مغربي من فرانكفورت الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:34
أغلب من حضروا ليسو من ألمانيا
4 - حمزة الروداني الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:43
حزب التجمع الوطني للٲحرار، هو حزب الكفاءات وحزب العمل والمعقول حزب حيوي يشتغل على مدار السنة و الشهر و الاسبوع و اليوم دائما متواجد في الميدان
5 - نسيم الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:46
على الأحزاب السياسية الاقتداء بحزب التجمع. الوطني للأحرار
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