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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إفراغ سهب القايد

إفراغ سهب القايد

الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:18

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عباس الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:25
مدة طويلة وهم (عايشين فابور ) بدون كراء و لا ضوء ولا ماء ولا ضريبة).والاخرون امثااهم المساكين يؤدون كل هذه المصاريف .وفي الاخير يطالبون بالريع .وبالربع اامضاعف خمس مرات او أكثر.اي كل فرد من العاءىلة يريد الاستفادة من سكن بالمجان .وهذا ظلم في حق المواطن الذي يقتني شقة اقتصادية و يؤدي ثمنها على 25سنة .اما القطع مع الريع او الكل يستفيد .ما هذا الحيف بين المواطنين.؟؟؟!!!
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2 - Marroki الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:27
بهاته الطريقة ستقل ٱفة التشرميل و الكريساج بالعاصمة الرباط .
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3 - قدور الكجدور الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:47
انكم لا و لن تحضوا ابدا بعطف المواطنين لانكم تطالبون بشيء غير مشروع .و من حق الدولة أن تحطم مدن الصفيح العشوائي.لما لها من سلبيات .
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4 - امين الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:48
و مشكيلة هادي والله. راه من غير الممكن كل واحد يعطيوه داكشي لي بغا. الله يكون في عوان الناس و الله يكون في عوان المخزن
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