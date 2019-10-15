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كُتّاب وآراء
تجريم العلاقات الرضائية
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - أستاذة وطنية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:03
فين غاديين بهذ البلاد كفانا فسادا راكم ك تجرو وليداتنا للفساد تجريم العلاقات الرضائية والاجهاض هو فقط ردع لهؤلاء للتخفيف من الظاهرة اما هي موجودة ولكن إخراجها للعلن هي هذي المصيبة
2 - السلام عليكم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:23
صراحة لم أسمع قط ب : العلاقات الجنسية الرضائية.....
إذا كان المنطلق هو الشريعة الإسلامية (باعتبار أن الإسلام هو دين الأمة المغربية )
فالعلاقات خارج إطار الزواج (الرضائية ) محرمة شرعا.
لكن لعوامل كثيرة منها (الجهل بالدين، الفقر، الكبت، الأمية، الفساد،.....) انتشرت العلاقات الرضائية بمجتمعنا وظهر من يدافع عن هذه العلاقات ويبيحها و يدافع عن عدم تجريمها....وكأن هؤلاء يشجعون شبابنا وخاصة الغير المحصنين للارتماء في مستنقع هذه الظاهرة.
إذا كان المنطلق هو الشريعة الإسلامية (باعتبار أن الإسلام هو دين الأمة المغربية )
فالعلاقات خارج إطار الزواج (الرضائية ) محرمة شرعا.
لكن لعوامل كثيرة منها (الجهل بالدين، الفقر، الكبت، الأمية، الفساد،.....) انتشرت العلاقات الرضائية بمجتمعنا وظهر من يدافع عن هذه العلاقات ويبيحها و يدافع عن عدم تجريمها....وكأن هؤلاء يشجعون شبابنا وخاصة الغير المحصنين للارتماء في مستنقع هذه الظاهرة.
3 - جريء الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:25
شكرا السي رفيقي عبد الوهاب.
نعم يجب حماية الفضاء العام و عدم التجسس على الناس لتصفية الحسابات.
نعم يجب حماية الفضاء العام و عدم التجسس على الناس لتصفية الحسابات.
4 - كمال الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:26
أبو حفص إنتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار...ماعندوش مع الوسط
5 - عينك ميزانك الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:34
اللهم إنا نسألك اللطف و السلامة من الفتن ما ظهر منها و ما بطن عوض نتدارسو أحكام فقهنا النبوي وآيات قراننا الكريم بما يتماشى مع مستجدات العصر لنطور من أنفسنا و دواتنا أمام الاستلاب الثقافي و المعرفي الدي يجتاح مجتمعاتنا الإسلامية في نظمها التشريعية و الاقتصادية يراد لنا أن نكون الآخر في كل تجلياته كالساقط في جرف سحيق لا وفقكم الله.
6 - مول الجلسة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:36
دخلوا معاكوم المثليين في هاد المعمعة وشوفو ليهوم شي تخريجة من الشريعة يرحم والديكوم , راه حتى هوما كيعانيووو وبزاف
7 - بشير الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:37
لا تسموها "علاقات رضائية" بل سموها باسمها"الزنا" كلمة تقشعر منها النفوس لان الفطرة السليمة ترفضها. من يرضاها لابنته او اخته او امه.
الشيطان عندما اغرى آدم وحواء بتلك الشجرة سماها شجرة الخلد وهؤلاء يسمون الرديلة علاقات رضائية. نحن مسلمون ولا نقبل بهذه الفاحشة التي حرمها الله على المؤمنين لاضرارها المتعددة.
الشيطان عندما اغرى آدم وحواء بتلك الشجرة سماها شجرة الخلد وهؤلاء يسمون الرديلة علاقات رضائية. نحن مسلمون ولا نقبل بهذه الفاحشة التي حرمها الله على المؤمنين لاضرارها المتعددة.
8 - مستغرب الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:37
استغرب من هذه الجمعيات،بسببهم اصبحت نسبة العنوسة و الطلاق و ارتفاع نسبة الاجرام و التشرد تفوق التصور في المغرب،واليوم يحاولون تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيتس للفساد والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والانحلال الاخلاقي،انتم جدا رائعون،شكرا لكم فبسببكم سنصبح متفوقين في هذه المجالات الحيوية على مستوى العالم.
9 - خالد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:40
أئتلاف 490 او 500لا يمثل أغلبية المغاربة وأنا شخصيا لا يمثلونني ومن هم أصلا وبأي صفة يتكلمون
10 - مواطن مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:43
هؤلاء نضالهم الوحيد و الأوحد هو إخراج المجتمع المغربي عن أحكام دين الإسلام وهم لا يعترفون لا بكتاب الله و لا بسنة رسول الله و لا بالدستور المغربي الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة و لا بواقع المجتمع المغربي المسلم. يريدون فقط الثورة على العفة و الآداب و الأخلاق الفاضلة.
أبو حفص الذي يدافع عن الزنا بحجة إستحالة وجود أربعة من الشهود لأثبات واقعة الزنا كان عليه أن يدافع عن شرع الله الذي حدد حد الزانا بجلد مئة جلدة للغير الحصن و غير المحصنة و الرجم للمحصن و المحصة.
أبو حفص الذي يدافع عن الزنا بحجة إستحالة وجود أربعة من الشهود لأثبات واقعة الزنا كان عليه أن يدافع عن شرع الله الذي حدد حد الزانا بجلد مئة جلدة للغير الحصن و غير المحصنة و الرجم للمحصن و المحصة.
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