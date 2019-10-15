24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. البحرية الملكية تنقذ مئات المهاجرين غير النظاميين (5.00)

  3. عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا‬ (5.00)

  4. "حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)

  5. العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تجريم العلاقات الرضائية

تجريم العلاقات الرضائية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أستاذة وطنية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:03
فين غاديين بهذ البلاد كفانا فسادا راكم ك تجرو وليداتنا للفساد تجريم العلاقات الرضائية والاجهاض هو فقط ردع لهؤلاء للتخفيف من الظاهرة اما هي موجودة ولكن إخراجها للعلن هي هذي المصيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - السلام عليكم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:23
صراحة لم أسمع قط ب : العلاقات الجنسية الرضائية.....
إذا كان المنطلق هو الشريعة الإسلامية (باعتبار أن الإسلام هو دين الأمة المغربية )
فالعلاقات خارج إطار الزواج (الرضائية ) محرمة شرعا.
لكن لعوامل كثيرة منها (الجهل بالدين، الفقر، الكبت، الأمية، الفساد،.....) انتشرت العلاقات الرضائية بمجتمعنا وظهر من يدافع عن هذه العلاقات ويبيحها و يدافع عن عدم تجريمها....وكأن هؤلاء يشجعون شبابنا وخاصة الغير المحصنين للارتماء في مستنقع هذه الظاهرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - جريء الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:25
شكرا السي رفيقي عبد الوهاب.
نعم يجب حماية الفضاء العام و عدم التجسس على الناس لتصفية الحسابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - كمال الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:26
أبو حفص إنتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار...ماعندوش مع الوسط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - عينك ميزانك الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:34
اللهم إنا نسألك اللطف و السلامة من الفتن ما ظهر منها و ما بطن عوض نتدارسو أحكام فقهنا النبوي وآيات قراننا الكريم بما يتماشى مع مستجدات العصر لنطور من أنفسنا و دواتنا أمام الاستلاب الثقافي و المعرفي الدي يجتاح مجتمعاتنا الإسلامية في نظمها التشريعية و الاقتصادية يراد لنا أن نكون الآخر في كل تجلياته كالساقط في جرف سحيق لا وفقكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - مول الجلسة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:36
دخلوا معاكوم المثليين في هاد المعمعة وشوفو ليهوم شي تخريجة من الشريعة يرحم والديكوم , راه حتى هوما كيعانيووو وبزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - بشير الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:37
لا تسموها "علاقات رضائية" بل سموها باسمها"الزنا" كلمة تقشعر منها النفوس لان الفطرة السليمة ترفضها. من يرضاها لابنته او اخته او امه.
الشيطان عندما اغرى آدم وحواء بتلك الشجرة سماها شجرة الخلد وهؤلاء يسمون الرديلة علاقات رضائية. نحن مسلمون ولا نقبل بهذه الفاحشة التي حرمها الله على المؤمنين لاضرارها المتعددة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مستغرب الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:37
استغرب من هذه الجمعيات،بسببهم اصبحت نسبة العنوسة و الطلاق و ارتفاع نسبة الاجرام و التشرد تفوق التصور في المغرب،واليوم يحاولون تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيتس للفساد والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والانحلال الاخلاقي،انتم جدا رائعون،شكرا لكم فبسببكم سنصبح متفوقين في هذه المجالات الحيوية على مستوى العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - خالد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:40
أئتلاف 490 او 500لا يمثل أغلبية المغاربة وأنا شخصيا لا يمثلونني ومن هم أصلا وبأي صفة يتكلمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - مواطن مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:43
هؤلاء نضالهم الوحيد و الأوحد هو إخراج المجتمع المغربي عن أحكام دين الإسلام وهم لا يعترفون لا بكتاب الله و لا بسنة رسول الله و لا بالدستور المغربي الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة و لا بواقع المجتمع المغربي المسلم. يريدون فقط الثورة على العفة و الآداب و الأخلاق الفاضلة.

أبو حفص الذي يدافع عن الزنا بحجة إستحالة وجود أربعة من الشهود لأثبات واقعة الزنا كان عليه أن يدافع عن شرع الله الذي حدد حد الزانا بجلد مئة جلدة للغير الحصن و غير المحصنة و الرجم للمحصن و المحصة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - hhhhh الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:43
شحال شادين من عند سيادكم في هاد لفير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.