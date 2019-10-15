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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ولعلو وقطب المتوسط

ولعلو وقطب المتوسط

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - seni الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:03
فرق كبير بين ولعلو في المعارضة ولعلو في الحكومة و الرئاسة من ثم تستنتج معنى السياسة في المغرب ،لا شيء يذكر ،المعارض يصيح ويصيح حتى تعطاه السلطة والإمتيازات فيركن بعيدا في نعيمه ناسيا ماكان يدعو إليه
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2 - SAID M الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:20
العلم بدون ضمير حي يحاسب صاحبه يعد خشبة أو شيء جامد. السي والعو المغاربة عاقوا بيك déjà. لسنا بحاجة إلى نصائحك عفوا إلى اقوالبك.
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3 - الوشام الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:27
باز وبزيز، ماذا قدمت للمغرب والمغاربة غير القيل والقال والكلام الفارغ .
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4 - صابر الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:32
الا تستحيي هذه الوجوه فزمنها ولى بلا رجعة.
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