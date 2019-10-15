24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/10/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي
- "عُمق الأزرق" .. هكذا تظهر دلالات اللون في فيلم "سهل ممتنع"
- أوهام علمانية حول الدين
- العطش والجفاف يهددان حياة سكان "عين التريد"
- لسان مزوار
برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)
"حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)
العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي (5.00)
- "ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب - (166)
- حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية - (140)
- العثماني وأخنوش يدشنان الدخول السياسي بالتراشق وتبادل الاتهامات - (97)
- خاليلوزيتش: المنتخب يجتاز مرحلة بناء كبيرة ويحتاج إلى الإصلاح - (78)
- رصيف الصحافة: دفع برلمانية يُثير استياء الملك محمّد السادس - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ولعلو وقطب المتوسط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - seni الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:03
فرق كبير بين ولعلو في المعارضة ولعلو في الحكومة و الرئاسة من ثم تستنتج معنى السياسة في المغرب ،لا شيء يذكر ،المعارض يصيح ويصيح حتى تعطاه السلطة والإمتيازات فيركن بعيدا في نعيمه ناسيا ماكان يدعو إليه
2 - SAID M الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:20
العلم بدون ضمير حي يحاسب صاحبه يعد خشبة أو شيء جامد. السي والعو المغاربة عاقوا بيك déjà. لسنا بحاجة إلى نصائحك عفوا إلى اقوالبك.
3 - الوشام الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:27
باز وبزيز، ماذا قدمت للمغرب والمغاربة غير القيل والقال والكلام الفارغ .
4 - صابر الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:32
الا تستحيي هذه الوجوه فزمنها ولى بلا رجعة.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4