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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سفير المغرب بجنوب إفريقيا

سفير المغرب بجنوب إفريقيا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الصياد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 23:32
نتمنى له التوفيق في مهامه وينجح في اختراق النفوذ الجزائري هناك .. محملا بتجربته الدبلوماسية كببرة .. السيدة المرابط صورة جميلة للمرأة المغربية العصرية المثقفة
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0
2 - hafid الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 23:36
Wishing you the best of luck Ssi Youssef.. South Africa is a very influencial country in the African continent and dealing with it in the past few years has been rather difficult with a lot of political and diplomatic clashes..Overcoming the misundertandings with this country is now your responsibility..We'll be looking closely at how the relationship with this country develops in the next few months...
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0
3 - mohammed aziz berrada الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 23:41
الرجل المناسب بالمكان المناسب
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