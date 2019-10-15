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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسائل إلى المرأة القروية

رسائل إلى المرأة القروية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البعمرني عزالدين الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:29
المرأة المغربية في البادية تتحمل و تعاني بل انها في مرتبة القديسات نظرا لما تقدمه من التضحيات و تراها تشتغل في البيت و خارجه متحملة كل انواع المشاق و المعاناة و انها لفضيحة كبرى بالمغرب حين يذهب الواحد منا الى اي مستشفى و تراه مكتضا عامرا مملوءا بافواج من النساء المغربيات الصامدات الصمتات المعذبات اللواتي يعانين من الامراض التي تصاب النساء من اعصاب و روماتيزم و مرارة و قلب و كثير من الامراض...ان المرء ليصيبه الدوار حين يمر بالقرب من مستشفى ما او سجن او ادارة ما: مئات الالاف من النساء تنتظرن بلا امل في فحص طبي بسيط...علاش كل هذه الاهانة للمرأة المغربية علاش؟ علاش القهرة؟ لم تم تفقير المغاربة كل هذا الفقر و الله الناس شادا غير بالبركة و الصبر و الدين و الايمان بالله و الصلاة و القناعة و التراحم بينها و اما الدولة فلا وجدو لها: الدولة مهتمة فقط بشراء الاسلحة (500 مليار درهم خلال 10 سنوات و فقط من امريكا علاش؟ نعرف لماذا؟) و التي جي في؟ علاش؟لم يعد لنا وطن و الكل يريد الفرار و الهجرة علما ان الله رزقنا من فضله الذي ينهب من المستعمر و وكلائه المحليين..لكن رجاؤنا في الله و لا يدوم للدنيا حال
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2 - عبده الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:40
تذكرت جمعية"اماديوس" وانا انظر الى صورة هذه المراة القروية و هي تحمل قارورة كاز الثقيلة علة ظهرها .هذه الجمعية التي تعيش في المريخ بعيدا عن هموم المغاربة ومشاكلهم و انتظاراتهم . انصح اعضاءها يالتامل في هذه الصورة وهم " يناقشون"موضوع الطاقة الهيدروجينية اجل يا سادة ، بحضور - كما العادة- علماء من القارات الخمس مما يطرح العديد من علامات الاستفهام .في الوقت الذي يتظاهر المغاربة بسبب ارتفاع فاتورات الكهرباء ،بل لا زال البعض يعاني من غياب الكهرباء . وحتى الماء وبعد انتهاء المناظرة اقترح على الضيوف زيارة القرى الناءية والمغرب المنسي ليعلموا بانهم اختاروا الموضع الغلط والبلد الغلط والجمعية الغلط.
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