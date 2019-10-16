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كُتّاب وآراء
هزيمة المنتخب أمام الغابون
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:28
قاليك "مال اوغزمو خصنا انتدربو" وراه خص ما ختاركم حت تكونو مجهدين ماهرين موهوبين في مستوى عال . لكن الخطاء ماشي ديالكم ديالهادوك لي اختاروكم او عزلوكم هناك فين كاين المشكل . المهم بلادنا راحت فيها الله الطف بنا هذا نقولوا ماكنش اناس المناسبين في المكان المناسب هذا لي خرج على البلاد
2 - elictro الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:29
ما عمركم طفروه ....ما حد الشعب كيعاني فصمت ...ومقهور... الشباب ضايع و زيد وزيد
3 - محمد لعيوني الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:37
منتخب ضعيف.جدا.مدرب فاشل. لم نشاهد اية بصمة في الخطة. عاجز عن إيجاد الحلول في المقابلات الاربع. وسنجد صعوبة في المقابلات المقبلة وحتى وان تأهلنا إلى الكان فمن اجل المشاركة فقط اما التتويج فبعيد جدا. رجاء جربوا في الهجوم بوفال. ازار و. حمد الله وزياش لنرى
4 - abdouizem الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:37
La seule solution c'est limoger la bete noire "Hajji" and Le nome Lakjaa.
5 - مومو الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:38
يجب تعيير بعض الﻻعبين الدين ﻻ مكانة لهم داخل المجموعة فجر - منديل و المدرب المساعد حجي صاحب الجنسيتين اامغرببة الفرنسية و الفاهم يفهم
6 - شيشاوي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:47
ءاودي قلنا ليكم معندناش لالعاب لاءدارة عندنا غير شيخات
7 - عينك ميزانك الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:49
الكرة الحديثة اليوم تعتمد بالمقام الاول على اللياقة البدنية العالية ، السرعة ، التكتيك التقني ثم اللعب الجماعي وهدا يجب على اللعب ان يكون معتدا عليه حينما يصل لسن 18 سنة .ضعف المنتخب من ضعف البطولة الوطنية التي لا تنتج لاعبين يستحقون المنتخب الوطني.و الدليل ان منتخبات جميع الفآت تسقط امام منتخبات قارية ليست لها امكانيات مادية تذكر.
8 - رشيد الفاسي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:50
لم تعد الهزيمة تخيفنا او تقلقنا لاننا تعودنا حصد ااهزائم فبالتالي اصلح الامر عاديا في ظل وجود جامعة منقسمة فيما بينها كل واحد له اختياراته الخاصة حتى اصبحنا نرى الكتير من اامسيرين النيبت المخروض حاجي الحقود لقجع صاحب المصالح والملايير تصرف هباء على منتخب عقيييييم والضحية هو الجمهور
9 - العفو يا مولانا..... الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:54
نفس التعليقات....نفس الكلام.....سياسة التسويف.. ....سوف.....سوف....وبعد ذلك الإقصاء..........تلو الإقصاء....
خلاصة القول ؛ الله إعفو علينا من هاذ الكرة....والسلام.
خلاصة القول ؛ الله إعفو علينا من هاذ الكرة....والسلام.
10 - حسن النتيفي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:54
الشفاوي ديما الامل والمستقبل غنديرو غنخدموا واش هاد المستقبل مازال موصلنا ليه نفس الكلام مند اكثر من 30سنة .
11 - حديث الأربعاء الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:07
من النهار جات هاد الحكومة جات امعاها الانهزامات ومتتالية وفي جميع المجالات والميادين أدابا ولفناها أباش انصلحوا هاد البلاد خاصنا إصلاح الإنسان المكلف بالاصلاح وفاقد الشيئ لا يعطيه
12 - موشي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:08
الكرة في المغرب فساد مالي واخلاقي وتىبوي..
لا أرى في وجود جامعة اصلا ربح.
ملف جطو للمحاسبة، لم يشر إلى الملابير التي تسرق بدون مجهود من صناديق الجامعة.
منهم من كون راسماله وترك فريقه بعد أن استغلها.. مدير تطوان مثلا.
فينك يا جطو : اخر الشهر تكلم باسم الشعب. وافضح هؤلاء. إسلامكم فيه المعقول؟ وبينوه.
لا أرى في وجود جامعة اصلا ربح.
ملف جطو للمحاسبة، لم يشر إلى الملابير التي تسرق بدون مجهود من صناديق الجامعة.
منهم من كون راسماله وترك فريقه بعد أن استغلها.. مدير تطوان مثلا.
فينك يا جطو : اخر الشهر تكلم باسم الشعب. وافضح هؤلاء. إسلامكم فيه المعقول؟ وبينوه.
13 - م المصطفى الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:13
إذا استثنينا حاكمي، نور الدين أمرابط، تعرابت، والحارس، هؤلاء أبانوا عن وجودهم الإيجابي ضمن فريقنا الوطني. أما باقي اللاعبين لم يكونوا في المستوى اللائق بمباراة دولية من هذا النوع.
فريق اسود الأطلس في حاجة ماسة إلى دفاع قوي وإلى هجوم منفذ لعمليات وسط الميدان...
فريق اسود الأطلس في حاجة ماسة إلى دفاع قوي وإلى هجوم منفذ لعمليات وسط الميدان...
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