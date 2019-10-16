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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خروج الريسوني من السجن

خروج الريسوني من السجن

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - simo danmark الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:14
اسرع عفو ملكي ....في عهد العثماني...
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11
2 - يحي الوجدي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:17
مبروك الاخت هاجر و حقظ الله ملكنا محمد السادس نصره الله
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0
3 - hajiba badr الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:17
انا لا أتفق معا القرار العفو الملكي على فرد واحد بي صراحة هاد ليس عدل
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13
4 - جواد الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:19
شي عفو اخر على زفزافي و بو عشرين و البقية...
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22
5 - amaghrabi الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:23
انا سعيد جدا في هذا اليوم المبارك الذي سيبقى مسجلا في تاريخنا العظيم ,وفرحتي عظيمة حينما ارى البسمة والسعادة في وجه العاشقين الرائعين الذين كانوا ضحية القوانين البالية التي اكل عليها الدهر وشرب,والحمد لله لنا ملك عظيم متفتح يعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر ,فالدين لله والوطن للجميع,فلتسقط الرجعية والنصر للعصرنة والحداثة ومسايرة العالم بكل ثبات وبعقل يميز ما بين الحرية وما بين العبودية,
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-17
6 - فضيلىة الوزاني الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:24
مبروك عليها وعلى أسرتها وأمها خاصة.
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4
7 - عبدو ربه الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:26
شكرا لسيدنا الملك ،(تحية خالص لصحافة المغربية
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-8
8 - fes driver الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:27
اولا على سلامتها و الله يجعلها مغفرة للذنوب. لكن نتسائل لماذا قضاؤنا المحترم يضع نفسه في هذه المواقف المحرجة له ولسمعة حقوق الإنسان على المستوى الدولي خصوصا و أن أعداء الوطن يترقبون لنا في كل الخطوات الخاطئة مثل قضية هاجر الريسوني
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-3
9 - charif الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:28
الإجهاض عند الله هو قتل للنفس بذون وجه حق لذلك حرمه الله ، فالريسوني حسابها عند الله . الزاني والزانية في هجنم وبئس المصير .
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6
10 - عزوز الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:32
الله يفك اسر جميع المعتقلين الذين يقبعون في السجون ظلما وعدوانا...
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19
11 - yoma الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:34
دائماً البنت أًو المرأة الأمازيغية أو الشمالية تُشِع جمالاً و حسناً و كاريزما و ذلك لأن دماءها حرة.
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-11
12 - هاجر و بوعشرين مظلومين الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:36
الدولة التي تنتقم من معارضيها وتختلق لهم الملفات وتزج بهم في السجون دولة ظالمة لا يستحق الواحد أن يعيش فيها ....الدولة لدينا يحكمها البلداء والاغبياء بالله عليكم ماذا ربحت الدولة من اختلاق هذا الملف لهذه السيدة ...؟ لا شئ بل العكس هو الحاصل مزيدا من التعاطف مع المعارضين السياسين ...مزيدا من النقمة والسخط ضد الدولة ...مزيدا من الفجوة بين القاعدة والقمة ...الظلم الذي وقع على هذه السيدة هو نفسه الواقع على بوعشرين
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0
13 - الوجهة مجهولة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:37
الركوب على الشكل النضالي اصبح آفة العصر نسأل الله السلامة
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5
14 - Nabilux الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:41
لولا ملكنا المحبوب لما بان الحق
من الاول كانت محاكمة مسيسة ضحيتما صحافية لا حول ولا قوة لها.
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-11
15 - زغردة حلوة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:52
شي عرس مدردك اهاجر هنيئا لك وشكرا صاحب الجلالة
في الحقيقة ما عمرني سمعت بهاجر مع الاسف ولكن مشكلتها اثرات فيا بزاف نطلب الله الهداية لكل بنات المغربيات والزواج والبنين
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-6
16 - يوسف الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:53
عفاكم شي واحد يشرح لينا آش واقع شفت هاد الأخت دايرة إشارة النصر
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8
17 - hossain الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 20:55
الحمد لله الذي قبض ابي قبل أن يرى هذا اليوم المذنب يستقبل مثل الأبطال والله لن يتقدم هذا البلد بهكذا تصرفات فالملك نصره الله عفى عنهم يعني مذنبين
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5
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