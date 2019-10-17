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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كنوز الإسلام في إفريقيا

كنوز الإسلام في إفريقيا

الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:44
نريد من هذه الكنوز ان تخرج من الصندوق وان تترجم على أرض الواقع كما فعل اسلاف هذه الامة.خرجوا الناس من ظلمات الجهل الى نور الايمان ومن جور الظلم والاستبداد إلى العدل ومن عبادة العباد الى عبادة الواحد القهار.
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