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كُتّاب وآراء
عازف عود في شوارع فاس
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 23:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حكيم الخميس 17 أكتوبر 2019 - 23:38
اظن انه سيكون أفضل لوزارة الثقافة لو استثمرت ولو جزءا من مجهودها في حماية مثل هده الطاقات وادماجهم في وسط فني محترم بدلا من توزيع الملايين على فنانين اجانب في مهرجانات لا نرى لحد الان أي وقع إيجابي لها على المجال الفني والاقتصادي
2 - يااارب الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:01
كم هو رجل طيب رغم المعانات وظروف الصعبة التي يعيشها يحب بلده ويتكلم عنه بعشق السؤال ماذا اعطاه هذا الوطن وهو في هذا السن
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