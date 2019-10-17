24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/10/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
- الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا
- انقطاع الكهرماء بعين عودة
- الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
- الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)
- لقجع يجتمع بخاليلوزيتش لإحداث تغييرات في الطاقم التقني للمنتخب - (102)
- تراجع أسعار النفط يرحم جيوب المغاربة ويخفض أثمان المحروقات - (90)
- قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو - (82)
- نشطاء: عفو الملك عن الريسوني التفاتة إنسانية وخطوة تصحيحية - (74)
- هذه 3 أسباب تهزّ ثقة الجمهور المغربي في "أسود خاليلوزيتش" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق في العاصمة العلمية
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - makaveli الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:51
كيف سيتمكن رجال الوقاية المدنية من عمل وسط هذا حشد الا يخاف هؤلاء على أرواحهم من انفجار أو شيئ من هذا قبيل. في جميع بلدان العالم تجد سيارة شرطة ترافق رجال الأمن من أجل إبعاد الفضولين من مكان الحادث لتسهيل عمل رجال مطافى وكذلك من أجل حفاظ على الأمن.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1