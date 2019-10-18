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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة لاجئ سوري بالمغرب

قصة لاجئ سوري بالمغرب

الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 16:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ق.أحمد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:28
رجل شهم عزيز النفيس ليس كبعض الأفارقة السود اللذين بحترفون التسول والسرقة
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30
2 - بن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:36
مرحبا بك في بلدك الثاني ، وأعانك الله على اسرتك
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30
3 - صابر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:50
يذكرني في اساتدة الستينات والسبعينات اناس شرفاء متمكنين من اللغة العربية رحمهم الله ونتمنى لهذا المهاجر الى بلدنا مزيدا من التوفيق واصلح له ذريته والله ولي التوفيق.
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25
4 - dokalli الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 16:31
لي باغي اخدم وارجع علاش اولي ابدا بلقليل لمغرب فيه ميدار ولاكن كاين بعض الناس باغينها ساهلة وهما ناعسين
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