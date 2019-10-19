24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/10/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- تُضعف المناعة وتُصيب بأمراض القلب .. الأغذية الجاهزة خطر على صحتك!
- الهند تراهن على الشراكة الأمنية لتعزيز أواصر العلاقات مع المغرب
- أعراض وعوامل سرطان الثدي
- إسبانيا تغلق المجال الجوي في حفل زفاف نجم التنس رافائيل نادال
- الشرعي: البطالة وراء الاضطرابات في الدول العربية
ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية (5.00)
الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (5.00)
- سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟ - (123)
- تركيا ومصر وإسبانيا تكبد "حوامض المغرب" خسائر بـ200 مليار - (105)
- العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب - (96)
- مشروع "ميزانية 2020" يُخصص 2.5 مليارات درهم للبلاط الملكي - (90)
- وزيرة السياحة الجديدة: أخنوش وراء انضمامي إلى عالم السياسة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأحرار يجتمعون بطنجة
السبت 19 أكتوبر 2019 - 10:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - منتظر السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:10
بات على المغاربة أن يتوحدوا في اختيارهم بالنسبة للأحزاب السياسية ..نعم هناك كثرة أحزاب مزركشة في ألوانها و توجهاتها تفضي لنا برلمانا مزركشا فيه كثرة التجادبات التي لا تفضي لقرار حكيم يخدم المصلحة العامة .. بات واجبا أن نختار حزبا واحدا يفوز بأكثر من 50 في 100 نعطيه الفرصة و نشجعه إذا أبان عن نتائج طيبة و نقصيه إذا أبان عن نتائج غير مرضية .. هكذا سيتحكم الشعب في السياسة التي يريدها . فكما اتحد الشعب من أجل توبيخ شركات كبرى حتى تحسن من جودة منتوجها و خفض أثمنتها في إمكانه الإتحاد من أجل التصويت أغلبية على حزب واحد..هناك أحزاب أعطيت لها الفرصة في رئاسة الحكومة , الشعب لم يقتنع بمردوديتها ..لا يهمنا الآن فلان أو فرتلان و لا كم في رصيده ..الذي يهم هل يشتغل جيدا و له كفاءات و خبرة لا أقول لا مثيل لها بل أحسن من الآخرين ..لا بد من القطع مع التكتلات و تفريق المناصب لإرضاء هذا و هذا ...خاصنا سياسة واحدة نحاسبها نشجعها أو نقصيها .
2 - ياسمين السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:25
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
3 - أمينة السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:26
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة.
4 - أحمد السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:27
التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز اخنوش يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
5 - عزيز بن عبد الله السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:27
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
6 - أم الغيث زينون السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:29
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة.
7 - خالد F السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:31
ونواصل المسار في اتجاه الحصول على رئاسة جهة طنجة تطوان بعد إعلان شور منصب الرئيس، والله المستعان.
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ سورة سبأ(15).
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ سورة سبأ(15).
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7