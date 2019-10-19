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كُتّاب وآراء
السعيدي في مواجهة مرميد
السبت 19 أكتوبر 2019 - 10:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Soumia Zahan السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:08
Ce monsieur est juste excellent. Sincere, Clair et il n'a pas cherché à dribler Marmid ce qui a donné un épisode magnifique avec un artiste iné. Merci
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