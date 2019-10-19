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كُتّاب وآراء
غرامة رمي كلينكس
السبت 19 أكتوبر 2019 - 13:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - ميمون السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:01
اجراء شحال هادي خصو يدار ..السكايرية كيلوحو قراعي الزاج ماشي غير كلينيكس .. وحتى قانون ماكاين اللي يعاقبهم
2 - amin sidi السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:10
سلام. وارق كلينيكس راه والو راه كين الي كيرمي قراعي البيرة نتع الزجاج وبعض النساء كيرميو حفاضة الاطفال اوكين الي كيرمي بونت الگارو مزال شاعل اوزيد اوزيد .....
3 - مغربي السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:18
انا معكم 100 % ولكن ماذا ينتظر الأمن لجزر مخالفات الدراجات العادية و النارية لما يقومون به من مخالفات تهدد سلامة مستعملي الطريق ؟؟؟؟.
4 - هم......هم السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:21
تحية لرجال الدرك الملكي على حسن تطبيق بنود مدونة قانون السير و زجر مخالفات تمس بالبيئة و رونق المدينة ، أكيد المحامي المعلوم أكد أنه لا داعي لوجود عناصر الدرك الملكي في الطرقات و الحداثة تغني عن خدماتهم و بذلك سيكونون محصنون ضد المس بسلامتهم .
5 - عيب وعار السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:28
بادرة طيبة ولكن يجب على الدولة أيضا توفير قمامات رمي الازبال بكل الشوارع والازقة وليس فقط بوسط المدينة كما يجب على الدولة أيضا ان توفر مراحيض عمومية نظيفة بتمن رمزي حتى يتسنى للمواطنين وحتى السياح قضاء حاجاتهم دون اللجوء للمقاهي وصراحة لا يعقل انا شاطئ عين ذياب العريض او متلا ساحة جامع الفنا التي تعتبر من الوجهات السياحية العالمية لا يتوفران على مراحيض عمومية في المستوى حشومة وعيب ونحن في سنة 2019
6 - لوجيك السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:31
صراحة رمي الزبال في الطرقات من أفظع و أقبح السلوكات التي رأيتها في المغرب فهي بالنسبة لي سب وشتم الكل وتدل على قلة وعي وتربية فاعله، بل أكثر من ذلك فهي هذه أفعال تأتي هي عصيان النفس والمجتمع تأتي في المتربة الثالثة بعد عصيان الله و الوالدين، والمؤكد أن 25درهم فقط عيب وفضيحة لأن النظافة تساوي أكثر والمشكل الأكبر هو هل يوجد رجال أمن سيتبقون القانون على المواطنين، إستحيو من الله ومن أنفسكم وتذكروا أن النظافة من الإيمان وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم،
7 - علي ناصر السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:34
عندنا قوانين تنظم جميع المجالات، ولكن مع الأسف لا نجد من يطبقها او نجد حتى من هو مكلف بتطبيقها اول من يخرقها او تجد المواطن لا يريد الالتزام بها،
المشكل ليس في القوانين وإنما في العقليات التي يجب تأديبها والرقي بها حتى لا يخال إلينا اننا نعيش في الغابة، مع الاعتذار للحيوانات لانها تحترم بعضها والبعض
المشكل ليس في القوانين وإنما في العقليات التي يجب تأديبها والرقي بها حتى لا يخال إلينا اننا نعيش في الغابة، مع الاعتذار للحيوانات لانها تحترم بعضها والبعض
8 - فراقشى السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:35
وما رأيكم في اللذين يرمون ويمررون نفيات معاملهم نحو البحار والأنهار على مسمع ومرءى الجميع. (وليهضر يرعف )
9 - ملاحظ السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:36
في المغرب النصارى واليهود بواحدهوم اللي يصيبو الأزبال في الأماكن المخصصة!! الدركي اللي سجل المخالفة وغرم المعني 25 درهم يستهل جائزة نوبل للبيئة
10 - Abdkad السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:38
والله انا لنتضايق عندما نرى ورقة كلينيكس تتطاير من نوافد السيارات واي سيارات حتى الفارهة منها او سيارات عمالنا بالخارج الذين لا يقبلون على ذلك في بلدان المهجر لكن في بلدهم المغرب كل شيء مسموح به.
السؤال
1/هو كيفية تنزيل هذا التجريم
2/ كيف يجرم قادف الكلينيكس ولا يجرم من ينفخ الدخان والشيشة وغير ذلك داخل مقاهينا حتى انك لا تجد مكانا خاليا من المدخنين الا بصعوبة وعليك ان ترحل كلما جلس احد المدخنبن بجنبك مع العلم ان القانون صدر منذ مدة في البرلمان وحفظ في الرفوف.
ايهما اهم تجربم قادف الكلينيكس ام قادف الدخان !!!!
السؤال
1/هو كيفية تنزيل هذا التجريم
2/ كيف يجرم قادف الكلينيكس ولا يجرم من ينفخ الدخان والشيشة وغير ذلك داخل مقاهينا حتى انك لا تجد مكانا خاليا من المدخنين الا بصعوبة وعليك ان ترحل كلما جلس احد المدخنبن بجنبك مع العلم ان القانون صدر منذ مدة في البرلمان وحفظ في الرفوف.
ايهما اهم تجربم قادف الكلينيكس ام قادف الدخان !!!!
11 - محسن السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:39
كل إجراء لزجر المخافات والا مبالات وعدم السهر على نقاء البيئة والشارع من طرف اي مواطن كيف ما كان موقعه الاجتماعي امر محمود يحسب لرجال الأمن والدرك وحتى في الطريق السيار بحيث ان سيارات رباعية الدفع تلقى منها قارورات و غيرها .
12 - مبادرة مزيانة السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:45
المطالبة بالامن كحق دستوري وجب معه الايفاء بالواجب المتمثل في اقرار المخالفات . فلماذا نلوم الاخرين على اجرامهم و نحن بدورنا لا نمتتل للشرطي او الدركي . فالاخر هو نحن و نحن هم الاخرون . فبعضنا يشبه البعض في طريقة التملص من اداء الواجب . سواء بمخالفة او بجنحة او جناية . فلهذا نقول . لا يغير الله ما بقوم حتا يغييرو مابانفسهم .
13 - المعقول السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:51
ارى انها بادرة طيبةوبساطتها يمكنها الا تلاقي استحسانا من الكثيرين وانا احبذها وارى انها انطلاقة حول قمة الوعي وأخذ العبرة فالمخالفة بسيطة لكنها تعمل عدة دلالات تنمو ان تكون بداية نحو الأفضل ويصبح وعينا حاضرا في الأشياء الصغيرة والكبيرة فالمغاربة اذكياء بدون استثناء ويفهمون مالهم وماعليهم ولكن دون خلفيات
14 - الهاشمي السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:59
الغرامات يجب أن تكون حتى في الأماكن العامة نجد نساء مع أطفالهم وشباب ورجال يرمون ملخفاتهم بدون وازع أخلاقي مثلا في منطقة عين الذئاب بعد الإصلاح هناك أماكن خاصة للنفايات كل 50 متر ورغم ذالك نجد الأزبال في الأرض!!! أ كل هذا كسل في المغاربة أم هي تربية؟؟ أتراه يفعل نفس الشيء في مسكنه؟ كما نناشد السلطات أن تفرض غرامات على كل مالك كلب يقضي حاجته في مكان عام كالحدائق وفي ممر الراجلين في أمريكا تجد مالك الكلب يحمل قفازات ويجمع براز كلبه حتى لا يؤذي أحد من المارة هذه هي الأخلاق.
15 - التدخين في الأماكن العمومية السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:05
القانون في المغرب يطبق بمزاجية ...لماذا لا تطبقون قانون منع التدخين في الأماكن العمومية حيث صحة االالاف من المواطنين تضرر يوميا ...شتو غي كلنيكس...المهم القانون فهاد البلاد خدام غي بالكانة ديال الدولة ..
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