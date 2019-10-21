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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حليب الناقة

حليب الناقة

الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - casaoui الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:09
ياريت كون كان في كازا..كون اشريناه وشربناه واستافدنا حتى احنا من الفوائد الصحية ديالو.
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2 - Jamal suede الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:46
اتذكر قبل عام ذهبت إلى مرزوگة مع بعض الأصدقاء لقضاء فترة استجمام واكتشاف طبيعة صحراوية في بلدي الحبيب بعد عام من الغربة ، ما لم يرق لي بتاتا هو في صباح الغد قبل التوجه إلى قضاء حمام رمال مررنا على خيمة سياحية وقررنا للأول مرة ان نشرب حليب الناقة كعادتنا اخد كل واحد منا كاس جحيم متىوسط لم اطلب كم الثمن قلت مع نفسي مهما كان لن يتعدى المعقول فإذ بي عندما أردت ان ادفع الثمن يقول لي الشخص وهوً لابس لباس صحراوي 50Dh قلت اك ولو انه كثير لثلاثة أشخاص أعطيته 50dh فإذا به يقول لي عفوًا 50 درهم لكاس واحد فكانت الصدمة كيف يعقل ان ادفع 50dh في كاس حليب !!؟؟ فثرت عليه
كيف يعقل ان نشجع السياحة الداخلية أو الخارجية بهده الأنواع من الناس الطماعين الجشعين لا يفكرون في تقدم البلاد وليس لهم نظرة بعيدة للمستقبل ان شخصيًا انصح كل إنسان ان يأخذ الحيطة والحذر من أي باىع في المغرب كلهم ينظرون إليك ليس كإنسان وإنما مصدر ومنبع لدرهم
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