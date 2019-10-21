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كُتّاب وآراء
الميلودي: حملة لتشويه سمعتي
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - لاحول ولا قوة الا بالله الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:45
بدون تعليق من الأحسن لايستحق غير كتب كولشي في اسم المرأة ديالك و في إسم من بغيتي بلحق متنساش كاين قضاء وجلسة قدام الله سبحانه. حيت سمعنا فيديوهات صوت وصورة منك ومن الزوجة لي عندك.
نصيحه أخي تا واحد ما غادي يبقى والعمر كيطير رجع لله وخاف الله راه ماغادي تدي معاك والو لقبرك.
نصيحه أخي تا واحد ما غادي يبقى والعمر كيطير رجع لله وخاف الله راه ماغادي تدي معاك والو لقبرك.
2 - بشاااااااااخ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:49
اغنية حلوفة 2m اش واش الوعورية اودي ماتكولي لا فيروز لا عبد الوهاب لا فريد لا سيد مكاوي لا عبد الهادي بلخياط لا الحياني لا ام كلتوم الميلودي هو فنان القرن
3 - ameur الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:50
أوا تضن انه كانت لك سمعة يتباهى بها الناس ؟
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