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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة بشعة بعين حرودة

جريمة بشعة بعين حرودة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 18:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - bachir الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:09
اغلبية المغاربة عندهم مشاكل عائلية ولكن لي يقتل الروح لازم يتعاقب اشد العقاب حيت مايمكنش لاي واحد يجيب حقو بيدوه وبهاد الطريقة البشعة.
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14
2 - amaghrabi الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:17
اعتقد ان المنتحر والقاتل لاحد والديه سواء ابوه امه ,صاحب ذلك الفعل الشنيع الذي يزعزعز الشعور الإنساني لخطورة وشناعة الفعل المرتكب,وهذا دليل قاطع ان صاحب ذلك الفعلة المشؤومة انهارت قواه النفسية وفقد توازنه النفسي واصبح اعمى البصيرة واعمى عاطفيا وفقد الإحساس بانه انسان طبيعي.جريمة نكراء ولكننا يجب ان نترحم على القاتل والمقتول لانهم ضحايا المجتمع المنهار أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وانا لله وانا اليه راجعون وربنا عادل يعلم ماظهر وما اخفى
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3 - عمر الزنايدي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:35
لاحول ولاقوة الا بالله.مابقى مايعجب.
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4 - baghi_ti9ar الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:38
الحمد لله , دائما في سجودي ادعو لوالدي بالرحمة كما ربياني صغيرا , وادعو لهم كذلك بالفردوس الاعلى بلا حساب . رب انت ولي فاغفر لي وارحمني , وانت خير الغافرين . رب اغفر لي ولوالدي وللمومنين والمومنات الاحياء منهم والاموات.
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5 - أسرار الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:47
ضريف مع الناس أو مصخوط الوالدين لا دنيا لا آخرة.
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6 - خالد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:47
ملي دار هاد الجريمة مابقاش ظريف كان عليه الامتثال لوالده... جريمة قتل في حق والده كارثة... المطلوب الإعدام لهذا العاق.... فلايمكن تبرير مافعل
الإعدام الإعدام
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2
7 - باحث الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:56
مثل هذه الحوادث رافقت الانسان وستبقى لان المرء لا ينظر للاسباب كي يتجنبها ولا لعلاج حقيقي لها.
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8 - جريمة الحريات الفردية الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 20:00
ما رأي اؤلئك الذين يدعون للحريات الفردية والخيانة الزوجية والاباحية والمثلية والاجهاض. هده جريمة سببها الأنحلال والتفكك والنزاعات الأسرية نتيجة غياب التربية وتأثير المجتمع.
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9 - الوطنية الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 20:04
باراكانا من الكذوب والهدرة الخاوية دري درويش ... اللي يقتل ويقطع ويفصل ما دريوش والو وشكون اباه مهما كان الخلاف مهما كان سلوك الاب الله يغفر ليه ما يقتلوش ولدو ويقطعو . فين الإنسانية فين الرحمة فين العاطفة الأسرية يا ناس ما تقولوش دريوش
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