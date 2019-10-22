24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/10/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الحكومة تُحدث صندوقاً بـ6 مليارات درهم لتمويل مشاريع الشباب
- تطوان تشهد افتتاح الدراسة في المراكز التعليمية الإسبانية بالمغرب
- صافي الدخل يرتفع بـ 3,5% في الدول الأوروبية
- قانون المالية لسنة 2020
- حارث: ميلاد ابنتي سبب نضجي .. والمنتخب يمر بوضع انتقالي
بوتين يستثني جبهة البوليساريو من حضور أول قمة روسية إفريقية (5.00)
بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج (5.00)
ذيْلُ الطَاوُوس.. حِكَايَاتٌ وَهُمُومٌ فَوْقَ بَعضِها! (5.00)
- مغاربة ضد الحريات الفردية: "ممارسات إباحية تهدد الأسرة والمجتمع" - (144)
- جنرال جزائري يتوجس بشأن تصريحات سعداني حول مغربية الصحراء - (96)
- رغم التحذيرات .. العثماني يرفع وتيرة الاقتراض الخارجي في 2020 - (69)
- سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء - (58)
- سنتان سجنا مصير مخترق موكب الملك في الرباط - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنشعبون ومالية 2020
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 23:40