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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفال بحرية الريسوني

احتفال بحرية الريسوني

الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:15
اتقوا الله في انفسكم. براكا من السنيما الخاوية.
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5
2 - حسن النتيفي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:16
حسبي الله ونعم الوكيل وكانهم عائدون من الديار المقدسة لاحول ولاقوة إلا بالله.
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8
3 - Hassan Sima الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:17
لازلت تقولين تفاهـات بدون دليل وقد تتابعين عليهـا إنك حقا تجهـلين قواعد القانون لو گنت تؤمنين ببراءتك لما قبلت بالعفو الملگي
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6
4 - JOKER الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:27
يجب منح هذه الشخصية جائزة نوبل للسلام ووجب استقبالها من طرف زعماء الدول الغربيين مثل مالالا. فهي تدافع عن حقوق هاذا الشعب المهضومة و تساهم في النهوض بأوضاعه الإجتماعية المتقهقرة و المزرية و كذالك فهي ايقونة الدفاع عن الفساد و المحسوبية و الزبونية في هاته البلاد. في بلادي ظلموني.
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-5
5 - Andou الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:28
الإستهتار بالقيم الإنسانية ًوبدعائم ديننا الإسلامي !؟
مسأل الله الهداية والغفران.
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6
6 - عينك ميزانك الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:33
هل ما وقع في قضية هاجر الريسوني و ما واكبها من زخم اعلامي و حقوقي هو عملية مقصودة لضغط على المناقشة على القوانين التي تهم الإجهاض و والعلاقات الفردية خارج إطار الدين.
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4
7 - كمال المنصوري الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:35
القضاء قال كلمته و العفو الملكي يستفيد منه المُذنبُون.
للاسف الكل في البلد لا يحتفل و لا يصفق إلا للزناة و السفهاء.
لو كانت هاجر عذراء لقدمت للمحكمة شهادة عذريتها كدليل براءتها لكنها لم تفعل، و هذا دليل على انها تمارس الجنس.
لا أدري أين هي رجولة و نخوة والدها و إخوانها، و ماذا تلقت في تربيتها أثناء صغرها!؟
أولياء الله مجهولون في الأرض معروفون في السماء.
بينما المجرمون مشهورون في الأرض و منبوذون في السماء
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14
8 - عادل الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:35
طريقة هاجر في الرد على منتقديها تدل على أنها سيدة محنكة وصحفية مهنية وجادة، ما أحوجنا لمثل هذه الأقلام...
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-7
9 - مغربي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:39
نعيب زماننا والعيب فينا ما لزماننا عيب سوانا
ياااا سبحان الله عندما تنعدم الاخلاق وتنهار القيم فلا عجب ان تمجد مثل هذه .لاحول ولاقوة الا بالله
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6
10 - عبد العزيز الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:39
صدق من قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت
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6
11 - احمد الخميس 24 أكتوبر 2019 - 09:44
قبل هاد الاحتفال وهاد شي كامل سيروا ديروا لينا عرس وتزوجوا او باركا من التجارة في الدين، السمعة ديل عائلة الريسوني رآها في المحك ومن وراءها تجار الدين حسن ديروا عرس راه هو احسن احتفال
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2
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