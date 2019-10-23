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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الروخ يبكي أمه

الروخ يبكي أمه

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:14
رحمها الله واسكنها فسيح جناته ورزقك وباقي العائلة الصبر والسلوان ، الله يمتعكم برضاها ، انا لله وانا اليه راجعون
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2 - متقاعد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:44
انا لله وانا اليه راجعون. ربنا ارزق أم أخينا الروح الفنان العزيز على قلوبنا الصبر والسلوان في فقدان اعز ما يملك في حياته أمه المحبوبة. اللهم ارحمها واجعلها مع الصديقين والشهداء وحسن ؤلاءك رفيقا .عزاؤناواحد اخي الروخ في فقدان والدتك فصبرا جميلا اخي! هذا ما كتب الرحمان وصدق المرسلين.
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