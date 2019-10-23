24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/10/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- حمادة "يفحص" خطاب "الدعاة الجدد" .. علمَنة وتسييس وتسليع
- مشروع "مالية 2020" يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة
- غياب التوازن يخيّم على "التبادل الحر" بين المغرب وأمريكا وتركيا
- مكناس.. التاريخ والذاكرة والتماس التربوي
- ترويج الكوكايين يسقط مغربيا في يد أمن مورسيا
دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)
الجراري: التراث والحداثة يحتاجان تصفية .. والثقافة تلم شمل المسلمين (5.00)
الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج (5.00)
- الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج - (86)
- الكتاني: الشّهوات تهدم المجتمع .. والمرجعية الإسلامية "خط أحمر" - (85)
- تصويت الجالية يُسيل لعاب الأحزاب .. والحكومة تدعو إلى التوافق - (60)
- مسؤول جزائري: وثاق أخوة المغاربة وطيد يتحدى "صروف الدهر" - (57)
- البوليساريو تستهدف "الاتفاق الفلاحي" بمعارك قانونية في أوروبا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الروخ يبكي أمه
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربية الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:14
رحمها الله واسكنها فسيح جناته ورزقك وباقي العائلة الصبر والسلوان ، الله يمتعكم برضاها ، انا لله وانا اليه راجعون
2 - متقاعد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:44
انا لله وانا اليه راجعون. ربنا ارزق أم أخينا الروح الفنان العزيز على قلوبنا الصبر والسلوان في فقدان اعز ما يملك في حياته أمه المحبوبة. اللهم ارحمها واجعلها مع الصديقين والشهداء وحسن ؤلاءك رفيقا .عزاؤناواحد اخي الروخ في فقدان والدتك فصبرا جميلا اخي! هذا ما كتب الرحمان وصدق المرسلين.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2