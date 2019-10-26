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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع رشيد برياح

مع رشيد برياح

السبت 26 أكتوبر 2019 - 00:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - larbi السبت 26 أكتوبر 2019 - 00:11
حقا استمتعنا بفنكم الراقي بمؤسسة اهلا وانتيكونتننطال و شهرزاد وغيرها كثير في وسط عقد الثمانينيات
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2 - صديق قديم السبت 26 أكتوبر 2019 - 00:51
رشيد برياح إبن الحي بمدينة وجدة. كان و ما زال شابا خلوقا . و هو من عائلة كبيرة محترمة . تحية للفنان رشيد و أتمنى ان تكون عائلته بخير
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