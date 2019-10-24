24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/10/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء
- دراسة: "نواب الأمة" لا يُدافعون عن الدوائر الانتخابية الفقيرة بالمملكة
- وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم
- الطريق الرابع .. الشباب ركيزة التقدّم
- الانتخابات وحدها لا تكفي
أكاديمية المملكة تتيح لتلاميذ مغاربة اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا" (5.00)
- الداعية العقرة ينفي تكفير بلافريج وينتقد "تكميم أفواه علماء الدين" - (101)
- الريسوني: أنا بريئة من الإجهاض .. ودفاعي عن الحريات لن يتوقف - (80)
- أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور - (57)
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء - (50)
- أغنية "سلام" تجلب اتهامات إلى "المعلم" بسرقة ألحان "فنان أمازيغي" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان التمور بأرفود
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 20:42