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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل إحباط مخطط داعشي

تفاصيل إحباط مخطط داعشي

الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الاشهار الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 18:49
في جميع دول العالم يتم مداهمة مخابئ الارهابيين والناس ناعسة الا عندنا سيارات التدخل جاية وتزغرت وشي لداخل شي فوقها والكاميرات والاطفال والامة كلها في الزنقة والزغاريد و 'عاش الملك ' وكلشي تيصور ببورطابل … بحال اشهارات التلفزة.تصورو ارهابي ينفجر
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-7
2 - الفاسي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 18:57
آر برع تعقليقات لمجد الأمن والآمان!! يفبركون ويعلقون !! يبيعون القرد ويضحكون عن من إشتراه فيلم هندي وفاق الشعب بكوم لا إرهاب لا ستة حمس سنايرهات مفبركة لشيئ ما !؟!
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