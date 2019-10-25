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كُتّاب وآراء
جريمة بشعة تهز سلا
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - salé الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:22
لابد تطبيق الشريعة الإعدام وقطع اليد والله كل واحد منا يمكنه ان يخرج بالليل وهو في مأمن
2 - متتبع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:26
إجرام. خص القصاص النفس بالنفس باش نقص هد الإجرام. دوز 10 سنين خرج دير جريمة أخرى. هاد الإجرام كثر بنادم دسر. لا مشا الأمن مشات البلاد.نشكر الأمن على مجهوداتهم لكن العدالة خصها تقل الكلمة ديالها حسب الجريمة للاعتبار. دسروا.
3 - بوجيدي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:43
احنا فذيك الليلة مغطيين فالكواش وجامعين ولادنا حيث الشتا والرعد....وهاذ الولد معرينو وضاربينو ضربىالقتل ومليوح فالشتا والبرد....الاعدام الاعدام الاعدام
4 - سلا المجرمة حذاري من زيارتها الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:46
سلا المجرمة الداخل اليها حي والخارج ميت أكرهها وأمقت ساكنتها إنهم بشعين حثالى ، مجرمون بالفطرة يحاربون الدولة والشعب ، منفصلون عن الوطن ،مدججون بالسلاح ، ترمقهم أذلة ، يحتقرون الشرق لأنني من الشرق وقمت بالتصدي لمحاولاتهم الجريساجية بالقوة ...إنهم طائشين مذلولين يجب دمجهم مع سمك القرش الابيض ورميهم في المحيط الاطلسي...لو جاؤوا لوجدة ربيناهم أحسن تربية ...انظر ماذا فعلنا بجمعور الوداد الذي يدعي الحضارة ...شوهناهم وما زلنا قادرين على تشويه من يسيء للوطن وللشرق بالخصوص.
تعليق غير لائق
-25
5 - mjalwake fnew york الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:50
il faut durcir les lois contre les criminels la peine de mort et les travaux forces
6 - العرايشي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:51
هاهو الإرهاب الحقيقي أينه الأمن ؟؟ يعرفون فبركة قصص غبية يخوفون المسؤلين ببطاقة الإرهاب لضمانة مرتباتهم وإمتيازات السلطة وأغلبية المغاربة مهددون من المجرمين كل يوم في كل مكان أنا لا أصدق قولهم ولا أصدق الحكومة ولا أصدق السياسيين فكيف أن أصدق فبكة الإرهاب كل شهر وكل أسبوع هل المغاربة أكثر إرهابيين من الأفغانستانيين ؟؟ أصدق ما أعيش وأرى كل يوم الإجرام أما الإرهاب مفبرك ولا أصدقه
7 - أمين الغلمي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:54
في عز الديمقراطية لازم تطبيق قوانين زجرية كالقصاص. يعني بمجرد التفكير علميا و ثقافيا و فكريا و بعيدا حتى عن الإسلام فإن تطبيق القصاص يجب ان يطرح في البرلمان من اجل مناقشته و لما لا إجراء إستفتاء وطني حول الأمر لانه حتى لو اختلفنا على أوجه الفساد و الجرائم الأخرى التي يتعرض لها المغاربة كل يوم من سرقة المال العام و اللامسؤولية الدائمة عند مختلف الفاعلين السياسيين. إلا أن حق الحياة يتقدم معظم الحقوق اللازم توفيرها للمواطن المغربي . و بذلك فانا اطالب الدولة بضمان حق حياة المواطن المغربي تإقرار قوانين زجرية تتمثل في الإقتصاص من القاتل و قطع على الاقل أصبع للسارق
8 - سلاوي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:55
دوريات ليل نهار فحي القرية و مع ذلك الاجرام لازال كما هو عليه اللهم بعض التحسن الطفيف . اذن اين الخلل لمواجهة الافة . وجب تحرك النخب لخلق دينامية جديدة و خلق مناصب شغل تحفظ كرامة الانسان فالاجرام لايحارب بالسجن بل بالتعليم و التوعية و خلق نظام بحترم في تطبيقه . رغم كل هذا فكل الشكر الجزيل لرجال الحموشي الذين يعملون في هذا الحي .
9 - تعزية الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:59
إنا لله و إنا إليه راجعون. الصبر و السلوان للأم المكلومة و للعائلة و لأصدقاء المرحوم.
10 - طنجة الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:02
أيها المواطنون هنا في هذه اللحضة نحتاج إلى الأمن
11 - محمد الهيطوكي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:04
نحن اسفين على ما وقع لهاذا الشاب المسكين انا لله وان اليه راجعون كل ما اقول يجب أن يطبق الإعدام في قانون بلادنا
12 - أحمد. . الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:05
(ولكم في القصاص حياة يا أولي اﻻلباب) حفاظا على أرواح الناس جميعاً ﻻبد من تطبيق عقوبة الإعدام ، كما هو منصوص عليه في جميع الديانات السماوية. القاتل يقتل.
13 - العليوي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:05
الجريمة وقعت والأمن موجود باش انفسرو هاد الجريمة البشيعة؟؟؟؟؟؟؟.
14 - mahboub الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:13
الإجرام ظاهرة خطيرة متفشية في سلا وضعف الردع وعدم الضرب من حديد على ايدي المجرمين وأكل ماطاب والدا في سجون وووووجعل المشرميل يعتدون وينهبون ويسرقون المواطن
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه عن السرقة والضرب والجرح وسلب ممتلكات الغير
القصاص قطع الايادي عدم التسامح وضع قضاة وأمناء لاياخدون الرشوة وووو
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه عن السرقة والضرب والجرح وسلب ممتلكات الغير
القصاص قطع الايادي عدم التسامح وضع قضاة وأمناء لاياخدون الرشوة وووو
15 - kimo الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:13
غريب امر هده المدينة التي اصبحت رقم 1 في الإجرام بعدما كانت مهد الثقافات والعلم الان اصبحت وكر للجريمة العوامل المسببة فتح carfour للخمور بمحاداة احياء سكنية عشوائية عدم مراقبة محيط هدا المركز التجاري لمن يلج اليه بغية التعرف على المجرمين اللدين يأخدون الخمور والقرقوبي بثمن 50 درهم ويدهب بسيف لجلب 1000 درهم العمل على خلق شرطة عسكرية كما كان في الثمانينات للتجنيد في الصحراء لو عملنا في جمع هؤلاء وتوفير سوى العدس والحمص لهم سوف يعملون على تبليط الصحراء بكاملها بأفخم السيراميك على الدولة التحرك اتجاه هده المدينة باسرع ما يمكن لأن أغلب ساكنتها من مثقفين وأساتدة سوف يهجرونها
16 - Semsar الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:16
انا كمهاجر ارى فرق كبيييييير بين ما نسميهم "كفار" و المسلمين. الكفار لهم ضمير ينهيهم عن كل انواع الشر. اما المسلم، فرغم الفراءض والسنة و الاءحاديث الدينية، فلا نرى الا سوء المعاملة، الاحتقار، النفاق، البغض، الكذب، الحسد، السرقة، النصب، الاحتيال، الزور، الخدع، الخيانة، الاستغلال، قطع الطريق، االدمار، القتل، وكانما فراميل (لفران) الاءسلام مقطعة والضمير ميت.
17 - الحمد لله الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:24
يجب استغلال هاد المجرمين في بناء الطرقات في الجبال مصفدين الارجل من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة زوالا و من الثانية زوالا حتى الثامنة مساءا و لا تاخد في حقهم شفقة ليكونو عبرة لمن سولت له نفسه ارتكاب اي جريمة كيف ما كانت نوعها
18 - abdo agadir الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:32
يالطيف ماهدا الدي يجري في بلادنا كثرة الإجرام والقتل والإنتحار بدرجة مخيفة جدا لتظع عدت تساؤلات أمام الجميع لمعرفت دوافع تفشي هده الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا المسالم .لدى على دوي الإختصاص من أطباء نفسانيين وكذالك من الفقهاء لتنوير المواطنين عن الإبتعاد عن تناول المخدرات والأقراص المهلوسة والخمر وعلى اﻷمن الوطني والدرك الملكي و وزارة العدل أن يقوموا بإضافة مجهوداتهم لمحاربة هذه اﻵفة التي تنخر عقول شبابنا كما يجب عليهم الضرب وبقوة على يد التجار والموزعين لهده السموم الخطيرة .
19 - متابع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:40
صبر جميل للام المكلومة او د ان اشير الى قضية الكريساج لماذا لا يتم دمجه بقانون الارهاب ومتابعة اصحابها به اذن نحن امام مفترق طرق اما تطبيق القانون وجعل المؤسسة التشريعية في تطلعات الشعب او التباكي على وطن لم نحافظ عليه كالرجال ..الانظمة الفاسدة تستفيد من هذا الامر رغم مجهودات الشرفاء لكن تبقى محصورة
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