24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات (5.00)

  3. "صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع (5.00)

  4. تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)

  5. المنتخب العسكري المغربي للمظليات يتوج بالصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة معاق

صرخة معاق

الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.