العلاقات الرضائية

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الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 14:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Ichouali3 الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 17:32
ه>ا شيء طبيعي في المجتمع الأنساني التفاعل والتغيير، أما من يكفر أو يفسق أو يجرم بغير هدى ولا فكر ولا تروي ،فهو من يلزم الدولة أو السلطة أن تكبح جماحه، موضوع الحياة الخاصة وضرورة احترامه شيء لا رجعة فيه، موضوع العام وما يجمع المواطنين يلزم الوقوف عنده والقياس هو تنتهي حريتي عند بداية حرية الآخر.وهدا كله ليس ضروريا اقحام الدين فيه وعلى المجالس العلمية الدينية أن تجدد رؤاها وتدخل معترك الحياة بفكر وعقلنة كما فعل الأجداد الأقدمون على الأقل .
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