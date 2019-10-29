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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضحايا التشغيل الذاتي

ضحايا التشغيل الذاتي

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - jawad الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 11:32
التشغيل الذاتي بيع للوهم للشباب و فرصة للشركات الكبرى للتسلط على الأفكار المبتكرة من طرف الشباب. أنا مقاول ذاتي عملت 2 سنوات و أخرجت موقعا إلكترونيا للخدمات فريد من نوعه و عرضت الفكرة على أبناك مغربية للتمويل، لكن تفاجئت الشهر الماضي بشركة start up تابعة مباشرة لإحدى هذه الأبناك تتبنى المشروع و تستثمر فيه ملايين الدراهم.
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