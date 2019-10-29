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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وحرق العلم الوطني

مغاربة وحرق العلم الوطني

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:46
ان شاء الله ستكون هذه هي الفرصة لدى المسؤولين باصدار قانون صارم يجرم كل من يحمل أو يملك أو يبيع تلك الاعلام المسماة امازيغية والأخرى المسماة ريفية وسيكون هذا خير جواب الى أولئك المتطرفون
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-5
2 - متتبع الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:02
قام السلطان مولاي يوسف بإصدار الظهير الملكي المتعلق بالعلم الوطني في 17 نوفمبر 1915:
«يعلم من كتابنا هذا أسمى الله مقداره وجعل على مركز اليمن والسعادة مداره أنه نظرا لترقي شؤون مملكتنا الشريفة وانتشار ألوية مجدها وفخارها ولما اقتضته الأحوال من تخصيصها براية تميزها عن غيرها من بقية الممالك وحيث كانت راية أسلافنا المقدسين تشبه بعض الرايات وخصوصا المستعملة في الإشارات البحرية اقتضى نظرنا الشريف تمييز رايتنا السعيدة بجعل الخاتم السليماني المخمس في وسطها باللون الأخضر راجين من الله سبحانه أن يبقيها خافقة برياح السعد والإقبال في الحال والمآل آمين والسلام» –المصدر ويكيبيديا، لا شك ان مستعمري الحماية أخدوا جل السلط من السلطان لكنهم لم ينتزعوا السلطة الدينية منه أو حق إصدار الضهائر كالمشار اليه أعلا ولا تتعارص مع نصوص معاهدة الحماية ، فنسبة العلم المغربي إلى الجنرال ليوطي (ممن أحرقوه على أرض ليوطي) افتراء وإهانة إخرى للمغاربة.
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1
3 - غيور على ثقافته الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:13
تلك الالوان وتلك الاثواب في حد داتها منتوج جزائري مستورد من عند الجيران الجزائريين . لنا ثقافتنا ولسنا بحاجة للغير .
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