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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مشروع تاريخ العاصمة

مشروع تاريخ العاصمة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو مروة-ج-ن الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 11:25
اشنو من مشروع؟ المشروع هو المشروع الوطني الشرعي كما هو معمول به في كافة دول المعمور بما فيها الدول الصغيرة... لا اتذكر ان مدينة فرنسية او اسبانية او المانية اتستقدمت بهده الوقاحة اجانب للتحدت لمواطنيها عن تاريخهم...هذا عبث و جنون و مسخ و قلة الحياء و احتقار للمغاربة و كأننا بهم بهائم او انعام لا يفقهون شيئا...بصفتي مغربيا سوف اخجل ان قالوا "تعالى و قم بمشورع تاريخ لشبونة مثلا" لكن تعود بعض الاجانب على جعل المغرب ليس خليلة كما قالوا رسميا يعاشرنها ليلة و يلفظونها صباحا بل مشاعة و ضيعة علما ان في بلادهم من المستحيل خدش طوار او باب او صباغة نافدة الخ الخ...الوقاحة و لا نعرف الى اين نقاد و ما الهدف؟ علما ان خلط الامور هو من باب الغباء اذ الاعتقاد او الاعتماد على دول ما في العلاقات الدولية لضمان التشبت بكرسي السلطة ابان عن وهم لان العلاقات بين الدول هي اساسا مصالح و ميزان قوى مثل التعامل بين التجار اذ لا مجال لخلط الامور و العاطفة ..الدول لا تتعامل بالعطفة بل انه ضمن العائلات العاطفة و الوهم لا يدومان...
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