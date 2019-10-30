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كُتّاب وآراء
النيابة العامة وزواج القاصر
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 09:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - خالد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 09:53
من يصحح لي هده الفكرة ان كانت خاطئة.
اذا كان الله الذي خلقنا ينظر الينا على اننا اصبحنا رجالا او نساء بعد البلوغ يعني بعد سن الحُلُم.
فكيف يحاول بعض الناس ان يقنعوننا بفكرةٍ مفادها ان سن البلوغ هو 20 سنة وما فوق؟
اذا كان الله الذي خلقنا ينظر الينا على اننا اصبحنا رجالا او نساء بعد البلوغ يعني بعد سن الحُلُم.
فكيف يحاول بعض الناس ان يقنعوننا بفكرةٍ مفادها ان سن البلوغ هو 20 سنة وما فوق؟
2 - fatima الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:25
في حالة رفض قاضي المكلف طلب زواج القاصر، في غالب الحالات فان اولياء امورهن يزوجهن عن طريق الفاتحة، لدلك يجب على المشرع سن قوانين سارمة لمعاقبة من سولت له نفسه تزويج القاصر بالفاتحة وكدا معاقبة الزوج و اعتبارها جريمة اغتصاب قاصر و فصلها عن علاقة زواج خصوص اثناء فشل هدا الزواج
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