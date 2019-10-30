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كُتّاب وآراء
ذكرى تأسيس الاتحاد الاشتراكي
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 09:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - abdo agadir الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:56
بمناسبة حلول الذكرى الستون لتأسيس حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع المناظﻻت والمناظلين الدين إلتئموا جميعا في هده اللحظة التاريخية ليسترجع الحزب روحه من جديد وليسير في الطريق الصحيح للنظال من أجل الدفاع وبقوة على الطبقة الشعبية الفقيرة المهمشة ولصون حقوقها كاملة .وفي الختام أترحم على كل المناظلين الدين غادرونا الى دار البقاء كما أتمنى الشفاء العاجل لمن هم مرضى وكل التوفيق لمن هم يتحملون مسؤولياتهم على كل المستويات .الله ولي التوفيق .
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