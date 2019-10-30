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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتبرع بالدم

مغاربة والتبرع بالدم

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 13:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 13:22
في كل مرة أحاول التبرع فيها بدمي أتذكر أن مصيرها أي دمائي لن يستفيد منها المحتاج مجانا بل سيتم بيعها له لذلك أتراجع دوماً وهذا هو حالي إلى الأبد أو على الأقل إلى حين أن تتبدل الأحوال في المستشفيات المغربية القبيحة.
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2 - رأي فقط الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 13:38
أظن أن ما يمنع المغاربة من التبرع هو سوق الدم السوداء
فأي تفسير لدم بعطى بالمجان ويباع بأثمنة باهضة للمرضى على حد سواء اغنياء او فقراء
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