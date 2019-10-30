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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إنجازات المغرب الأخضر

إنجازات المغرب الأخضر

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 16:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - marocain الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:10
On parle de maroc vert alors que nous importons pratiquement toute notre nourriture de l'étranger.
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6
2 - عينك ميزانك الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:12
مالم تقضي الدولة على اقتصاد الريع ستكون كل البرامج التي يعول عليها المغرب للقضاء على الفقر و الهشاشة و السكن الغير اللائق مجرد فرص للغتناء الغير أخلاقي و تبقى أحوال الناس على ماهي عليه.
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7
3 - karima الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:18
مادام المغرب يستورد القمح والشاي والسكر فالفشل مصير هذا البرنامج
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4
4 - sino danmark الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:25
صراحة زرت المغرب لم أر شيئًا اخضر. ..جميع الأراضي حمراء.....الله يرحمنا بالغيث
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5
5 - Amsterdam الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:11
إن لم تستحي فقل ما شأت. الحالة التي وصل اليها الفلاح الصغير والمتوسط تبرهن عن نتائج هذا البلاء الأخضر . لقد سإمة من هذه الخزعبلات . الحوامض والبطاطس ترمى في الأزبال . الله يعطينا وجهك.
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