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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج قدماء المحاربين

احتجاج قدماء المحاربين

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 16:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسام الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:19
انا حاجة وحدة مفهمتهاش، هاد رجال الامن والقوات المساعدة اللي كايجيبو باش يفرقوا المضاهرات واش معندهومش احساس معندهومش عاءلات ، هادشي كايضر فالقلب منين كاتشوف شباب عديمي الضماءر كايدفع ويعاير رجال و عيالات قد والديه .
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2 - حسن الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:01
يجب إنصاف كل المتقاعدين عسكريين و مدنيين و عدم اقتطاع الضرائب من معاشاتهم. اينكم يا نقابات اينكم برلمانيون اينكم يا أحزاب أين الحكومة. هل من مسؤول في هذه البلاد. و لماذا كل هذا الحضور الأمني. بلاد العجائب و الحكرة. لا أخلاق لا إنسانية و لا رحمة
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3 - بلاحدود... الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:02
إنها مؤشرات انتفاضة شعبية عارمة لكي لا نقول ثورة؛ كما حدث في بعض البلدان العربية كالسودان و الجزائر و العراق و لبنان؛ تلوح في الأفق بدليل التحاق فئات و شرائح اجتماعية و مناطق من المغرب العميق البئيس و المنسي و المحروم بالنضال الاجتماعي مطالبة بتحسين أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و المعيشية الصعبة و القاسية بفعل سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية المخزنية كانت إلى عهد قريب محيدة من طرف الطبقة المخزنية الحاكمة و محكومتها العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية الفاسدة، و مجابهتها بالقمع الشرس لن يزيدها إلا إصرارا و إرادة للانخراط في النضال الإجتماعي العارم و يدفع باقي شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح للالتحاق بركب الحراك الشعبي المنتفض
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4 - Rochdi الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:06
honteux d'utiliser la force contre ces vieux combattants vous ignorez leur aventures dans le champ bataille
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5 - عابر سبيل الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:18
في الدقيقة ٢:٠١ يظهر عميد شرطة وهو يقوم بصفع وركل متضاهر كبير في السن, بطريقة مجانية.

المرجو أخذ الإجرآت التأديبية في حقه
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