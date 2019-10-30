24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/10/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الذكاء الاصطناعي يساعد علماء الآثار في فك رموز اللغات القديمة
- تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام في إفريقيا"
- "ستيام" تنفي منع مهاجرين من التنقل عبر حافلاتها
- سلطات المملكة تفتحُ باب العودة أمام "مغربيات داعش" لدواع إنسانية
- احتجاج قدماء المحاربين
اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)
سفارة الصين تعرّف المغاربة بمسار التطور الاقتصادي لبلاد التنين (5.00)
الشامي يطالب الحكومة والبرلمان بالنجاعة لمواكبة احتجاجات المغاربة (5.00)
وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة (5.00)
- القوات الجوية الملكية تطلب سربا جديدا لمقاتلات "إف 16" الأمريكية - (83)
- رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب - (69)
- بوعياش تقترح الترخيص للإجهاض والجنس الرضائي وإفطار رمضان - (66)
- قدماء المحاربين ينتقدون هزالة التقاعد ويُطالبون بتدخل عاجل للملك - (56)
- جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نموذج المدن المستدامة
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 19:30