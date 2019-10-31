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كُتّاب وآراء
بنحمزة والرأسمال اللامادي
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ولد الحاج الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:10
لا نحتاج علماء دين ليعطونا اراءهم القديمة والبءيسة ولكن نريد خبراء في الاقتصاد والتنمية المستدامة. هذه السيد سمعته يقول بناء المساجد اهم من بناء المصانع. علاش اسيدي الصلاة يمكن لينا نصلي ها فديور نا اما المصانع فهي كتخدم الشباب وكتفتح بيوت وكتوفر الرزق الكريم
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