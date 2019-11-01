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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوصوف والرأسمال اللامادي

بوصوف والرأسمال اللامادي

الجمعة 01 نونبر 2019 - 12:11

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1 - ىشورقي حسن الجمعة 01 نونبر 2019 - 13:58
هناك دولة اوربية ما تزال تتحكم في 14 دولة افريقية و هي من لها الحق في اصدار عملة تلك الدول اي اننا امام دول لا تملك حتى حق اصدر عملتها و سن سياسة وطنية - اصدار العملة هو اول سلطة سيادية و تخنق تلك الدول بحيث تضع على راسها مستبدون لا علاقة لها بالارض و الساكنة مثل رئيس دولة توجد في وسط افريقيا دائما في سويسرا و حين يعود ناذرا الى البلد يقولون "موسيو لو برسيدون فيان اون فاكونس"...و الدول المستكبرة التي الفت الرفاه على ظهر سكان افريقيا و العالم العربي رأينها كيف تهدد باستمعال الاسلحة النووية ذات الدمار الشامل من خلال اختلاق الاكاذيب...و مع ذلك يتكلمون عن حقوق الانسان و العولمة و الحداثة و الانسانية و المساواة و الديموقراطية و الحريات الفردية و التقدم....و غيرها من الشعارات المضللة الوردية التي تخفي حقيقة تلك الدول و ما تخططه من نهب و اضعاف و فوضى و اضعاف لبني البشر عامة...لم لا تفكر تلك الدول تفكيرا صحيحا و تبتعد عن الضلال العقلاني و الطريق المستقيم الواضح الصريح...
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