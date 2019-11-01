24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/11/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- اعتقال مغني "عاش الشعب"
- الأسعار ترفع واردات المغرب من الملابس الأجنبية
- طقوس غرَائبيّة في احتفالات "هالوّين" و"يوم الموت"
- ما بعد المثقف العضوي!
- الأمن المجتمعي دستوريا
هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)
أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)
"ناسا" تمنح ميدالية "الخدمة الاستثنائية" للعالم المغربي الودغيري (5.00)
- سنة سوداء تنتظر شركة "لارام" .. عجز مالي بـ102 مليون درهم - (81)
- تسريب صوتي للزفزافي يطيح بمدير السجن المحلي "رأس الماء" بفاس - (68)
- "المتعاقدون" يشترطون الإدماج في الوظيفة لإنجاح الحوار مع أمزازي - (59)
- الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" - (44)
- تقرير رسمي يُوصي بتمكين المهاجرين من قروض السكن بالمغرب - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تتويج منتخب المغرب للمظليات
الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - صقر الاطلس الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:22
الف مبروك للمظليين والمظليات انتم اكبر شرف للمغرب منذ تأسيس القوات المسلحة الملكية...
2 - seddik à Serghini الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:44
bravo bravo sincères félicitations v êtes des as merci pour avoir atteindre ce haut niveau nos compliments
3 - Mouatene الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:57
و الله فرحت كثيرا وخصوصا ان المظليين خطفوا الميذالية الذهبية من العمالقة الكبار روسيا والصين.
تستحق القوة الملكية الجوية المقاتلة F35وF22
تستحق القوة الملكية الجوية المقاتلة F35وF22
4 - تازي صدقي الجمعة 01 نونبر 2019 - 22:00
الله يعطيكم العز كيفما شرفتم البلاد و الراية المغربية و يعجلكم قدوة و مثال
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4