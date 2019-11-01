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كُتّاب وآراء
اعتقال مغني "عاش الشعب"
الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - خالد الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:46
الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ارده الى اهله سالما
2 - خالد الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:48
بما انك تعرفه جيدآ وتقول ان له حززات مع رجال الشرطة وقام بالسب من الأسفل إلى الأعلى وكان في حالة سكر يجب على القضاء ان يقوم بمعاقبته وانتهى الكلام
3 - ARGAZ IRGAZEN الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:51
كون هاني عندنا هنا في المغرب القضاء يخفف عن الإنسان المخمور لأنه في حالة سكر ولا يخفف عن العاقل. كووولشي مقلوب في هذه البلاد .
4 - بدر الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:53
صراحة أنا مني خصو يتعتاقل هو ودوك الجماعة.. خصنا فهاد البلاد نعرفو بلي المشاكل مايمكنش تحل فهاد الطريقة.. المشاكل كتحل بأن الانسان ينوض يقلب على رزقوو.. جدودنا القدام كانوا قنوعين و متواضعين و متدينين و كينوضو يقلبو على رزقهوم.. دابا ولا عندنا جيل فاشل فالحياة ديالو و كيسب الدولة.. را مستحيل كلشي تخدمو الدولة مستحيل كلشي يكون مزيان را ميريكان و عندهوم البطالة و الفقر.
5 - ليبي الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:53
عاش الملك واللهم احفظه بحفظك .والله لو يعلم المغاربة قيمة المؤسسة الملكية وجلالة الملك لحمدوا الله صباح مساء .
6 - الاسم الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:56
الفصل 64 : “ شخص الملك لا تنتهك حرمته، و للملك واجب التوقير و الاحترام."
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